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Китай допомагає Росії обходити санкції та надає їй військову допомогу – доповідь розвідки США

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27.07.2023, 19:40
Китай допомагає Росії обходити санкції та надає їй військову допомогу – доповідь розвідки США - Фото
Сі Цзіньпін та Путін (Фото: EPA)

Китай допомагає Росії обходити західні санкції та, ймовірно, надає Москві військові технології та технології подвійного призначення для використання проти України. Про це йдеться у розсекреченому звіті американської розвідки, повідомляє The Guardian із посиланням на Reuters.

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Як повідомляється, висновок про допомогу Китаю Кремлю міститься в аналізі Управління директора національної розвідки США, який 27 липня оприлюднив постійний спеціальний комітет з розвідки Палати представників Конгресу.

Звіт під назвою "Підтримка, надана Китайською Народною Республікою Росії" і датований 2023 роком, як підстави для своїх висновків в основному цитує дані з відкритих джерел та повідомлення західної преси. Але він також включає думку розвідувальної спільноти США про те, що Китай "стає все більш важливою опорою для Росії у її військових зусиллях".

У звіті йдеться з посиланням на "сторонній аналіз" даних російської митниці, що станом на березень 2023 року Китай "поставив до Росії безпілотники та їхні деталі" на суму понад $12 млн.

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Сергій Бережний
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