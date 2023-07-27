Китай допомагає Росії обходити санкції та надає їй військову допомогу – доповідь розвідки США

Китай допомагає Росії обходити західні санкції та, ймовірно, надає Москві військові технології та технології подвійного призначення для використання проти України. Про це йдеться у розсекреченому звіті американської розвідки, повідомляє The Guardian із посиланням на Reuters.

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Як повідомляється, висновок про допомогу Китаю Кремлю міститься в аналізі Управління директора національної розвідки США, який 27 липня оприлюднив постійний спеціальний комітет з розвідки Палати представників Конгресу.

Звіт під назвою "Підтримка, надана Китайською Народною Республікою Росії" і датований 2023 роком, як підстави для своїх висновків в основному цитує дані з відкритих джерел та повідомлення західної преси. Але він також включає думку розвідувальної спільноти США про те, що Китай "стає все більш важливою опорою для Росії у її військових зусиллях".

У звіті йдеться з посиланням на "сторонній аналіз" даних російської митниці, що станом на березень 2023 року Китай "поставив до Росії безпілотники та їхні деталі" на суму понад $12 млн.

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21 червня стало відомо, що Євросоюз планував запровадити санкції щодо восьми компаній з Китаю, які, на думку ЄС, продавали РФ товари подвійного призначення, але після "ряду контактів на високому рівні" Пекін взяв на себе зобов'язання чинити тиск на ці компанії, щоб вони припинили співпрацю з Росією, після чого п'ять компаній із восьми були виключені зі списків санкцій.

23 червня Нацагентство із запобігання корупції (НАЗК) внесло до списку міжнародних спонсорів війни китайську автомобільну компанію Zhejiang Geely Holding Group Co., Ltd, відому як Geely.

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