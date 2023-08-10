Украина оповещает правительство КНР о китайских компонентах в российском оружии – Кулеба

Украина делится с Китаем информацией о предприятиях КНР, которые поставляют России некоторые компоненты, используемые в военной промышленности оккупантов. Об этом в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Отвечая на вопрос журналиста об опасениях Вашингтона, что Пекин может отправить в Москву оружие или военные компоненты, Кулеба сказал, что Украина пока не фиксировали поставок китайского оружия в РФ.

"И будем надеяться, что это не изменится, хотя мы знаем, что Москва очень заинтересована в китайском оружии. Мы знаем о некоторых китайских предприятиях, экспортирующих компоненты, используемые российской военной промышленностью, но это не массовый поток. Мы делимся этой информацией с китайским правительством, надеясь, что оно примет меры", – сказал глава МИД.

Кулеба также сказал о важности присутствия Китая на саммите в Саудовской Аравии, министр увидел в этом позитивный политический посыл. Однако, по словам Кулебы, требуется "очень деликатная дипломатия", чтобы гарантировать, что Китай останется на стороне мира и территориальной целостности Украины.

В рассекреченном отчете разведки США говорится, что Китай помогает России обходить западные санкции и, вероятно, предоставляет Москве военные технологии и технологии двойного назначения для войны.

По данным FT, на переговорах в Саудовской Аравии Китай проявил "конструктивную позицию", и Киев остался доволен.

Сообщения дипломатических служб России и Китая говорят о том, что позиции Пекина и Москвы по вопросам войны РФ против Украины все больше расходятся, пишет ISW.

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