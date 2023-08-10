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Україна сповіщає уряд КНР про китайські компоненти в російській зброї – Кулеба

Этот материал также доступен на русском
10.08.2023, 16:47
Україна сповіщає уряд КНР про китайські компоненти в російській зброї – Кулеба - Фото
Дмитро Кулеба (Фото - Facebook Dmytro Kuleba)

Україна ділиться з Китаєм інформацією про підприємства КНР, які постачають Росії деякі компоненти, що використовуються у військовій промисловості окупантів. Про це в інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Відповідаючи на запитання журналіста про побоювання Вашингтона, що Пекін може відправити до Москви зброю або військові компоненти, Кулеба сказав, що Україна поки не фіксувала постачання китайської зброї до РФ.

"І сподіватимемося, що це не зміниться, хоча ми знаємо, що Москва дуже зацікавлена в китайській зброї. Ми знаємо про деякі китайські підприємства, які експортують компоненти, що використовуються російською військовою промисловістю, але це не масовий потік. Ми ділимося цією інформацією з китайським урядом, сподіваючись, що він вживе заходів", – сказав глава МЗС.

Кулеба також сказав про важливість присутності Китаю на саміті в Саудівській Аравії, міністр побачив у цьому позитивний політичний посил. Однак, за словами Кулеби, потрібна "дуже делікатна дипломатія", щоб гарантувати, що Китай залишатиметься на стороні миру та територіальної цілісності України.

  • У розсекреченому звіті розвідки США йдеться про те, що Китай допомагає Росії обходити західні санкції та, ймовірно, надає Москві військові технології й технології подвійного призначення для війни.
  • За даними FT, на переговорах у Саудівській Аравії Китай виявив "конструктивну позицію", і Київ залишився задоволений.
  • Повідомлення дипломатичних служб Росії та Китаю говорять про те, що позиції Пекіна та Москви з питань війни РФ проти України все більше розходяться, пише ISW.

Читайте також: Кулебі заявили в Італії, що "наступ не працює". Глава МЗС: Згадайте Монте-Кассіно

Оксана Житнюк
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