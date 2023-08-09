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Росія та Китай втрачають "порозуміння" щодо війни РФ проти України – ISW

Этот материал также доступен на русском
09.08.2023, 07:44
Росія та Китай втрачають
Сергій Лавров (фото – ЕРА)

Повідомлення дипломатичних служб Росії та Китаю говорять про те, що позиції Пекіна та Москви з питань війни РФ проти України дедалі більше розходяться. Такий висновок міститься у новому зведенні вашингтонського Інституту вивчення війни (ISW).

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"Переговори між главою МЗС Росії Сергієм Лавровим та директором канцелярії ЦК із закордонних справ КПК Ван І після участі Китаю у мирних переговорах у Саудівській Аравії свідчать про те, що Китай все більше розходиться з Росією щодо обговорюваних угод стосовно припинення війни", – зазначають експерти.

Вони наголошують, що в офіційних повідомленнях МЗС РФ та Китаю по-різному викладено зміст розмови Лаврова та Ван І.

МЗС Росії повідомило, що Лавров і Ван "зачепили низку "гарячих" регіональних тем, включно з українською кризою", тоді як МЗС Китаю повідомило, що російська та китайська сторони "обмінялися думками" про війну.

Аналітики ISW вважають, що це "може свідчити, що Росія дедалі більше невдоволена результатами зусиль Китаю щодо просування його "мирного плану" на міжнародних форумах".

На їхню думку, це узгоджується з гіпотезою, що Китай не зацікавлений у "безмежному партнерстві" з Росією, якого хоче досягти Кремль.

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Сергій Бережний
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китайпереговориСергій ЛавровВан ІISW
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