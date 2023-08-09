Росія та Китай втрачають "порозуміння" щодо війни РФ проти України – ISW

Повідомлення дипломатичних служб Росії та Китаю говорять про те, що позиції Пекіна та Москви з питань війни РФ проти України дедалі більше розходяться. Такий висновок міститься у новому зведенні вашингтонського Інституту вивчення війни (ISW).

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"Переговори між главою МЗС Росії Сергієм Лавровим та директором канцелярії ЦК із закордонних справ КПК Ван І після участі Китаю у мирних переговорах у Саудівській Аравії свідчать про те, що Китай все більше розходиться з Росією щодо обговорюваних угод стосовно припинення війни", – зазначають експерти.

Вони наголошують, що в офіційних повідомленнях МЗС РФ та Китаю по-різному викладено зміст розмови Лаврова та Ван І.

МЗС Росії повідомило, що Лавров і Ван "зачепили низку "гарячих" регіональних тем, включно з українською кризою", тоді як МЗС Китаю повідомило, що російська та китайська сторони "обмінялися думками" про війну.

Аналітики ISW вважають, що це "може свідчити, що Росія дедалі більше невдоволена результатами зусиль Китаю щодо просування його "мирного плану" на міжнародних форумах".

На їхню думку, це узгоджується з гіпотезою, що Китай не зацікавлений у "безмежному партнерстві" з Росією, якого хоче досягти Кремль.

7 серпня в МЗС Китаю заявили, що переговори про закінчення війни РФ проти України в Саудівській Аравії "допомогли зміцнити міжнародний консенсус".

На переговорах про закінчення війни РФ проти України в Саудівській Аравії Китай "виглядав конструктивно і прагнув показати, що він не Росія".

У МЗС РФ обурено прокоментували переговори щодо закінчення війни РФ проти України у Саудівській Аравії. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що окупантам "потрібно прочистити мозок".

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