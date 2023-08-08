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У Лаврова образилися через переговори у Саудівській Аравії. Подоляк: Потрібно прочистити мізки

Этот материал также доступен на русском
08.08.2023, 12:59
У Лаврова образилися через переговори у Саудівській Аравії. Подоляк: Потрібно прочистити мізки - Фото
Михайло Подоляк (Фото: Instagram)

У міністерстві закордонних справ РФ обурено прокоментували переговори про закінчення війни РФ проти України у Саудівській Аравії. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що окупантам "потрібно прочистити мізки".

Коментуючи саміт у Джидді 5-6 серпня, на який не покликали представників Москви, спікер МЗС РФ Марія Захарова вимовила "класичну" порцію пропагандистських фейків про "київський режим", "терористичні атаки" і "накачування озброєннями".

Вона обурилася "ультиматумом Росії" і сказала, що без участі Кремля переговори "не мають жодної ваги".

У своєму Twitter Подоляк закликав учасників переговорів у СА звернути увагу на реакцію Захарової на сам факт зустрічі.

"Ця реакція принизлива і повністю обнуляє авторитет і репутацію всіх присутніх, особливо організаторів саміту. Росія кидає всім прямо в обличчя, що вона не збирається когось слухати, на щось реагувати, з кимось про щось домовлятися, а продовжить вбивати та руйнувати", — заявив він.

Радник голови ОП наголосив, що Україна не миритиметься з порушенням міжнародного права, вбивствами своїх громадян та приниженням репутації багатьох країн.

"Тому нам потрібні додаткові постачання зброї, щоби остаточно прочистити мізки РФ", — резюмував чиновник.

Раніше співрозмовник в Офісі президента, обізнаний щодо перебігу переговорів, повідомив LIGA.net, що в Джидді Україна не поступилася жодним пунктом "формули миру" і водночас більшість країн-учасниць конференції підтримали всі 10 пунктів.

  • 15 листопада 2022 року на саміті G20 Зеленський запропонував "формулу миру" з 10 кроків, першим з яких має стати виведення військ РФ із території України.
  • Україна та західні офіційні особи висловлювали надію, що переговори в Джидді дозволять пізніше – до кінця року – провести мирний саміт, на якому світові лідери підпишуть загальні принципи закінчення війни та посилять позиції України на майбутніх переговорах із Росією.
  • У Держдепі США заявили, що не планують "будь-яких конкретних результатів" на переговорах у Саудівській Аравії.

Читайте думку: Чого чекати від саміту в Саудівській Аравії

Дмитро Гриниченко
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