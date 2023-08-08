У Лаврова обиделись из-за переговоров в Саудовской Аравии. Подоляк: Нужно прочистить мозги

В министерстве иностранных дел РФ возмущенно прокомментировали переговоры об окончании войны РФ против Украины в Саудовской Аравии. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что оккупантам "нужно прочистить мозги".

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Комментируя саммит в Джидде 5-6 августа, на который не позвали представителей Москвы, спикер МИД РФ Мария Захарова произнесла "классическую" порцию пропагандистских фейков о "киевском режиме", "террористических атаках" и "накачивании оружием".

Она возмутилась "ультиматумом России" и сказала, что без участия Кремля переговоры "не имеют никакого веса".

В своем Twitter Подоляк призвал участников переговоров в СА обратить внимание на реакцию Захаровой на сам факт встречи.

"Эта реакция унизительна и полностью обнуляет авторитет и репутацию всех присутствующих, особенно организаторов саммита. Россия бросает всем прямо в лицо, что она не собирается кого-то слушать, на что-то реагировать, с кем-то о чем-то договариваться, а продолжит убивать и разрушать", — заявил он.

Советник главы ОП подчеркнул, что Украина не будет мириться с нарушением международного права, убийствами своих граждан и унижением репутации многих стран.

"Поэтому нам нужны дополнительные поставки оружия, чтобы окончательно прочистить мозги РФ", — резюмировал чиновник.

Ранее информированный о ходе переговоров собеседник в Офисе президента сообщил LIGA.net, что в Джидде Украина не уступила ни один пункт "формулы мира" и при этом большинство стран-участниц конференции поддержали все 10 пунктов.

15 ноября 2022 года на саммите G20 Зеленский предложил "формулу мира" из 10 шагов, первым из которых должен стать вывод войск РФ с территории Украины.

Украина и западные официальные лица выразили надежду, что переговоры в Джидде позволят позже – до конца года – провести мирный саммит, на котором мировые лидеры подпишут общие принципы окончания войны и усилят позиции Украины на предстоящих переговорах с Россией.

В Госдепе США заявили, что не планируют "каких-либо конкретных результатов" на переговорах в Саудовской Аравии.

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