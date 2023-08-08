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У Лаврова обиделись из-за переговоров в Саудовской Аравии. Подоляк: Нужно прочистить мозги

Цей матеріал також доступний українською
08.08.2023, 12:59
У Лаврова обиделись из-за переговоров в Саудовской Аравии. Подоляк: Нужно прочистить мозги - Фото
Михаил Подоляк (Фото: Instagram)

В министерстве иностранных дел РФ возмущенно прокомментировали переговоры об окончании войны РФ против Украины в Саудовской Аравии. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что оккупантам "нужно прочистить мозги".

Комментируя саммит в Джидде 5-6 августа, на который не позвали представителей Москвы, спикер МИД РФ Мария Захарова произнесла "классическую" порцию пропагандистских фейков о "киевском режиме", "террористических атаках" и "накачивании оружием". 

Она возмутилась "ультиматумом России" и сказала, что без участия Кремля переговоры "не имеют никакого веса". 

В своем Twitter Подоляк призвал участников переговоров в СА обратить внимание на реакцию Захаровой на сам факт встречи. 

"Эта реакция унизительна и полностью обнуляет авторитет и репутацию всех присутствующих, особенно организаторов саммита. Россия бросает всем прямо в лицо, что она не собирается кого-то слушать, на что-то реагировать, с кем-то о чем-то договариваться, а продолжит убивать и разрушать", — заявил он.

Советник главы ОП подчеркнул, что Украина не будет мириться с нарушением международного права, убийствами своих граждан и унижением репутации многих стран. 

"Поэтому нам нужны дополнительные поставки оружия, чтобы окончательно прочистить мозги РФ", — резюмировал чиновник.

Ранее информированный о ходе переговоров собеседник в Офисе президента сообщил LIGA.net, что в Джидде Украина не уступила ни один пункт "формулы мира" и при этом большинство стран-участниц конференции поддержали все 10 пунктов.

  • Украина и западные официальные лица выразили надежду, что переговоры в Джидде позволят позже – до конца года – провести мирный саммит, на котором мировые лидеры подпишут общие принципы окончания войны и усилят позиции Украины на предстоящих переговорах с Россией.
  • В Госдепе США заявили, что не планируют "каких-либо конкретных результатов" на переговорах в Саудовской Аравии.

Читайте мнение: Чего ждать от саммита в Саудовской Аравии

Дмитрий Гриниченко
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