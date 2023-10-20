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Китай масово продає Росії дрони, стрілецьку зброю та спорядження — звіт Пентагону

Этот материал также доступен на русском
20.10.2023, 11:20
Китай масово продає Росії дрони, стрілецьку зброю та спорядження — звіт Пентагону - Фото
Володимир Путін та Сі Цзіньпін (Фото: EPA)

Росія масово закуповує дрони, стрілецьку зброю та товари подвійного призначення у китайських компаній. Про це йдеться у доповіді Міністерства оборони США про Китай.

Американці заявляють, що дані російської митниці показали, що китайські компанії, зокрема й державні підприємства, продавали російським військовим споживачам цивільні товари, товари подвійного призначення та деякі незначні військові товари.
Йдеться про стрілецьку зброю, запасні частини, навігаційне обладнання та захисне спорядження.
Пентагон пише, що великий і нерегульований ринок комерційних дронів у Китаї дозволив російським силам регулярно купувати невеликі дрони та безпілотні літальні апарати (БПЛА) подвійного призначення для підтримки війни проти України.
У період з березня 2022-го по 2023 рік китайські фірми експортували до Росії дрони та їхні компоненти на суму понад $12 млн. Російські сили використали дрони китайського походження для націлювання, спостереження та завдання ударів по Україні.
  • У розсекреченому звіті розвідки США йдеться про те, що Китай допомагає Росії обходити західні санкції і, ймовірно, надає Москві військові технології та технології подвійного призначення для війни.
  • За даними FT, на переговорах у Саудівській Аравії Китай виявив "конструктивну позицію" і Київ залишився задоволеним.
  • Повідомлення дипломатичних служб Росії та Китаю говорять про те, що позиції Пекіна та Москви з питань війни РФ проти України все більше розходяться, пише ISW.

Читайте також: Україна повідомляє уряд КНР про китайські компоненти в російській зброї – Кулеба

Дмитро Гриниченко
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