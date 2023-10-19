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Генерал Петреус о наземной операции ЦАХАЛ в Газе: Это может быть Могадишо на стероидах

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19.10.2023, 13:50
Генерал Петреус о наземной операции ЦАХАЛ в Газе: Это может быть Могадишо на стероидах - Фото
Стоп-кадр из фильма ''Падение Черного ястреба'' о событиях в Могадишо

Потенциальная масштабная наземная операция Армии обороны Израиля в секторе Газа, вероятно, займет годы, и это будут кровавые, изнурительные городские бои, считает американский четырехзвездочный генерал в отставке Дэвид Петреус. Свое мнение о таком сценарии топ-ветеран иракской и афганской кампаний США изложил в подкасте Politico Power Play.

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Бывший директор Центрального разведуправления предупредил: если ЦАХАЛ начнет наземные бои в секторе, это "может очень быстро превратиться в Могадишо на стероидах".

Он имеет в виду инцидент 1993 года, когда в столице Сомали были сбиты три американских вертолета Black Hawk, что спровоцировало тяжелые городские бои американцев (выживших и группы спасения) с боевиками.

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"Если они [ХАМАС] будут столь же изобретательны в обороне, как и во время того ужасающего, варварского, неописуемого нападения, тогда вы увидите террористов-смертников, самодельные взрывные устройства, засады, мины-ловушки, а городские условия не могут быть более сложными", — сказал Петреус.

Командующий многонациональными силами в Ираке (2007-2008) и силами США и НАТО в Афганистане (2010-2011) говорит, что ему "трудно представить более сложную обстановку", чем в секторе Газа.

"Вы не сможете победить в борьбе с повстанцами [в густонаселенной городской застройке] за год или два. Обычно это занимает десятилетие или больше, как мы видели в Ираке и Афганистане", – отметил он.

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По его словам, Израилю уже сейчас нужен план по восстановлению сектора Газа и укреплению там управления, как только он посчитает, что битва с ХАМАС выиграна.

  • 7 октября 2023 года террористы ХАМАС совершили атаку на Израиль и этноцид на юге страны. В Израиле погибли более 1400 человек, были захвачены и увезены в Газу в качестве заложников от 150 до 200 человек, включая младенцев, детей, женщин и пожилых людей.
  • После атак из сектора Газа ЦАХАЛ бьет артиллерией, ракетами и бомбами по объектам в этом густонаселенном районе, уделяя, по их словам, "особое внимание лидерам, стоящим за этими атаками". Там, по неподтвержденным данным, погибли до 3000 человек, однако эту цифру невозможно верифицировать.
  • 17 октября произошел ракетный удар по больнице в Газе, палестинцы заявили о "сотнях" погибших и обвинили Израиль. ЦАХАЛ утверждает, что туда упала ракета ХАМАС. 
  • После трагедии с больницей в разных арабских странах вспыхнули протесты: люди штурмовали посольства Израиля и США.
Євген Пилипенко
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ИзраильвойнаПалестинасектор газагазаДэвид Петреусмогадишо
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