Генерал Петреус о наземной операции ЦАХАЛ в Газе: Это может быть Могадишо на стероидах

Потенциальная масштабная наземная операция Армии обороны Израиля в секторе Газа, вероятно, займет годы, и это будут кровавые, изнурительные городские бои, считает американский четырехзвездочный генерал в отставке Дэвид Петреус. Свое мнение о таком сценарии топ-ветеран иракской и афганской кампаний США изложил в подкасте Politico Power Play.

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Бывший директор Центрального разведуправления предупредил: если ЦАХАЛ начнет наземные бои в секторе, это "может очень быстро превратиться в Могадишо на стероидах".

Он имеет в виду инцидент 1993 года, когда в столице Сомали были сбиты три американских вертолета Black Hawk, что спровоцировало тяжелые городские бои американцев (выживших и группы спасения) с боевиками.

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"Если они [ХАМАС] будут столь же изобретательны в обороне, как и во время того ужасающего, варварского, неописуемого нападения, тогда вы увидите террористов-смертников, самодельные взрывные устройства, засады, мины-ловушки, а городские условия не могут быть более сложными", — сказал Петреус.

Командующий многонациональными силами в Ираке (2007-2008) и силами США и НАТО в Афганистане (2010-2011) говорит, что ему "трудно представить более сложную обстановку", чем в секторе Газа.

"Вы не сможете победить в борьбе с повстанцами [в густонаселенной городской застройке] за год или два. Обычно это занимает десятилетие или больше, как мы видели в Ираке и Афганистане", – отметил он.

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По его словам, Израилю уже сейчас нужен план по восстановлению сектора Газа и укреплению там управления, как только он посчитает, что битва с ХАМАС выиграна.

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