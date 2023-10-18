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Больница в Газе. Израиль твердо заявил, что не стрелял по госпиталю – Белый дом

Цей матеріал також доступний українською
18.10.2023, 07:23
Больница в Газе. Израиль твердо заявил, что не стрелял по госпиталю – Белый дом - Фото
Фото - EPA

В администрации США заявили, что получили "очень ясные" заверения от Израиля, что взрыв в больницы в секторе Газа "был вызван не ими". Об этом заявил на брифинге в Белом доме координатор Совета нацбезопасности Джон Кирби.

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 "Израильтяне категорически и очень четко отрицают, что они имеют к этому какое-либо отношение", — сказал представитель Белого дома Джон Кирби.

Вечером 17 октября террористы ХАМАС заявили, что Израиль якобы нанес удар по больнице Аль-Ахли в секторе Газа, в результате чего погибли сотни человек. Израиль отрицает свою причастность и утверждает, что пуск ракеты был со стороны Палестины и, скорее всего, за него несет ответственность группировка Исламский джихад.

По разным заявлениям представителей Газы, в результате удара по больнице Аль-Ахли погибли от 300 до 500 человек.

Взрыв в больнице произошел за день до приезда президента США Джо Байдена в Израиль с визитом солидарности.  

  • 7 октября 2023 года ХАМАС совершил самую большую за последние годы атаку на Израиль, назвав это вторжение "Потоп Аль-Аксы".
  • Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в ответ начала операцию "Железные мечи". 8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны.
  • ЦАХАЛ сообщил о ликвидации ряда командиров ХАМАС.

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Сергей Бережной
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