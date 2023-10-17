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Байден завтра в Израиле. Он уже приезжал в разгар войны в Киев

Цей матеріал також доступний українською
17.10.2023, 06:19
Байден завтра в Израиле. Он уже приезжал в разгар войны в Киев - Фото
Джо Байден (Фото: ОП)

18 сентября президент США Джо Байден прилетит в Израиль. Об этом сказал на брифинге в Тель-Авиве госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает Голос Америки

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Блинкен сказал, что завтра президент США прибудет с визитом в Израиль, который сейчас находится в состоянии войны с террористической группировкой ХАМАС. Договоренность о таком визите достигнута после 7,5 часов его переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и руководстом Сил обороны Израиля.

"Президент намерен подтвердить солидарность США с Израилем и непоколебимую приверженность поддержке его безопасности", – сказал Блинкен.

Блинкен подтвердил позицию Белого дома, что после убийства ХАМАС более 1400 человек, в том числе не менее 30 американцев, Израиль имеет право и обязан защищать свой народ от ХАМАС и других террористов и предотвращать будущие нападения".

Байден намерен узнать непосредственно от руководства Израиля о том, какую помощь они хотели бы получить от США, и намерен без задержки передать запрос об одобрении такой помощи в Конгресс. США также направят для поддержки Израиля два авианосца и 2000 морских пехотинцев.

США и Израиль продолжают совместные усилия по освобождению заложников, захваченных ХАМАС. 

Они также договорились разработать план доставки гуманитарной помощи от международных организаций и стран-доноров непосредственно мирным жителям сектора Газа.

Ранее Белый дом пообещал, что будет просить Конгресс США о выделении $2 млрд помощи Израилю, в пакет с которой предполагается включение помощи Украине.

20 февраля 2023 года Байден приехал в Киев с неанонсированным визитом в разгар полномасштабного вторжения России в Украину.

  • 7 октября 2023 года движение ХАМАС совершило наибольшую за последние годы атаку на Израиль: боевики пересекли границу одновременно с мощным ракетным обстрелом Израиля из сектора Газа. В ХАМАС назвали это вторжение "Потоп Аль-Аксы".
  • Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в ответ начала операцию "Железные мечи".
  • 8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны.

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Сергей Бережной
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