Новый пакет военной помощи США для Украины и Израиля превысит $2 млрд – Белый дом

Новый пакет военной помощи для Израиля и Украины будет "значительно превышать $2 млрд". Об этом сказал советник администрации США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан в эфире CBS.

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Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в эфире воскресной программы Face the Nation компании CBS, что новый пакет военной помощи с вооружениями для Израиля и Украины "будет значительно превышать 2 миллиарда долларов".

Он сказал, что президент США Джо Байден на этой неделе будет вести интенсивные переговоры с Конгрессом США о необходимости одобрения нового пакета военной помощи.

Принятие законов в Конгрессе США остается заблокированным из-за кризиса с избранием спикера Палаты представителей.

3 октября представитель Республиканской партии Мэтт Гетц внес предложение об отстранении Маккарти от должности спикера, обвинив того в заключении "тайного соглашения для Украины" с демократами и Байденом для принятия законопроекта о краткосрочном финансировании. Вечером Палата представителей проголосовала за отстранение Маккарти.

13 октября Республиканская партия выдвинула кандидатуру конгрессмена от штата Огайо Джима Джордана на должность спикера Палаты представителей.

30 сентября 2023 года обе палаты Конгресса США поддержали бюджетную резолюцию по финансированию на следующие 45 дней. Она не предусматривает новой помощи Украине до 17 ноября.

Президент Байден призвал спикера Палаты представителей Маккарти и республиканское большинство "сдержать слово" и одобрить помощь Украине.

Пока у Пентагона остается еще $5,2 млрд на помощь Украине, хватит примерно на полгода.

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