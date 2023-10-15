Новый пакет военной помощи США для Украины и Израиля превысит $2 млрд – Белый дом
Новый пакет военной помощи для Израиля и Украины будет "значительно превышать $2 млрд". Об этом сказал советник администрации США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан в эфире CBS.
Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в эфире воскресной программы Face the Nation компании CBS, что новый пакет военной помощи с вооружениями для Израиля и Украины "будет значительно превышать 2 миллиарда долларов".
Он сказал, что президент США Джо Байден на этой неделе будет вести интенсивные переговоры с Конгрессом США о необходимости одобрения нового пакета военной помощи.
Принятие законов в Конгрессе США остается заблокированным из-за кризиса с избранием спикера Палаты представителей.
3 октября представитель Республиканской партии Мэтт Гетц внес предложение об отстранении Маккарти от должности спикера, обвинив того в заключении "тайного соглашения для Украины" с демократами и Байденом для принятия законопроекта о краткосрочном финансировании. Вечером Палата представителей проголосовала за отстранение Маккарти.
13 октября Республиканская партия выдвинула кандидатуру конгрессмена от штата Огайо Джима Джордана на должность спикера Палаты представителей.
- 30 сентября 2023 года обе палаты Конгресса США поддержали бюджетную резолюцию по финансированию на следующие 45 дней. Она не предусматривает новой помощи Украине до 17 ноября.
- Президент Байден призвал спикера Палаты представителей Маккарти и республиканское большинство "сдержать слово" и одобрить помощь Украине.
- Пока у Пентагона остается еще $5,2 млрд на помощь Украине, хватит примерно на полгода.
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