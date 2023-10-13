Hill пишет, что республиканцы выдвинули Джордана на спикера Палаты. Он соратник Трампа

Республиканская партия выдвинула кандидатуру конгрессмена от штата Огайо Джима Джордана на должность спикера Палаты представителей. Об этом сообщило издание The Hill.

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Журналисты пишут, что Джордан победил Остина Скотта, республиканца от штата Джорджия.

Ранее на этой неделе Джордан проиграл лидеру большинства Республиканской партии в Палате Стиву Скализу, который снял свою кандидатуру, когда стало очевидно, что он не наберет необходимые для получения должности спикера голоса.

Джордан — ультраправый и консервативный республиканец, а также близкий союзник 45-го президента США Дональда Трампа.

Инициатива Republicans for Ukraine, которая продвигает поддержку Украины среди избирателей Республиканской партии, поставила Джордану самую низкую оценку (F).

Он голосовал против дополнительных ассигнований Украине на 2022 год и против дополнительной помощи на 2023 год.

Также конгрессмен поддерживал поправки, которые запрещают любую военную помощь Украине и отменяют действие закона о ленд-лизе.

30 сентября 2023 года обе палаты Конгресса США поддержали бюджетную резолюцию по финансированию на следующие 45 дней. Она не предусматривает новой помощи Украине до 17 ноября.

Президент Байден призвал спикера Палаты представителей Маккарти и республиканское большинство "сдержать слово" и одобрить помощь Украине.

Пока у Пентагона остается еще $5,2 млрд на помощь Украине, хватит примерно на полгода.

3 октября представитель Республиканской партии Мэтт Гетц внес предложение об отстранении Маккарти от должности спикера, обвинив того в заключении "тайного соглашения для Украины" с демократами и Байденом для принятия законопроекта о краткосрочном финансировании. Вечером Палата представителей проголосовала за отстранение Маккарти.

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