Hill пише, що республіканці висунули Джордана на спікера Палати. Він соратник Трампа

Республіканська партія висунула кандидатуру конгресмена від штату Огайо Джима Джордана на посаду спікера Палати представників. Про це повідомляє видання The Hill.

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Журналісти пишуть, що Джордан переміг Остіна Скотта, республіканця від штату Джорджія.

Раніше цього тижня Джордан програв лідеру більшості Республіканської партії у Палаті Стіву Скалізу, який зняв свою кандидатуру, коли стало очевидно, що він не набере необхідних для здобуття посади спікера голосів.

Джордан – ультраправий і консервативний республіканець, а також близький союзник 45-го президента США Дональда Трампа.

Ініціатива Republicans for Ukraine, яка сприяє підтримці України серед виборців Республіканської партії, поставила Джордану найнижчу оцінку (F).

Він голосував проти додаткових асигнувань Україні на 2022 рік та проти додаткової допомоги на 2023 рік.

Також конгресмен підтримував поправки, які забороняють будь-яку військову допомогу Україні та скасовують дію закону про ленд-ліз.

30 вересня 2023 року обидві палати Конгресу США підтримали бюджетну резолюцію щодо фінансування на наступні 45 днів. Вона не передбачає нової допомоги Україні до 17 листопада.

Президент Байден закликав спікера Палати представників Маккарті та республіканську більшість "дотриматися слова" та схвалити допомогу Україні.

Поки у Пентагону залишається ще $5,2 млрд на допомогу Україні, вистачить приблизно на пів року.

3 жовтня представник Республіканської партії Метт Гетц вніс пропозицію про усунення Маккарті з посади спікера, звинувативши того в укладенні "таємної угоди для України" з демократами та Байденом для ухвалення законопроєкту про короткострокове фінансування. Увечері Палата представників проголосувала за усунення Маккарті.

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