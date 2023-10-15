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Новий пакет військової допомоги США для України та Ізраїлю перевищить $2 млрд – Білий дім

Этот материал также доступен на русском
15.10.2023, 16:30
Новий пакет військової допомоги США для України та Ізраїлю перевищить $2 млрд – Білий дім - Фото
Джейк Салліван (Фото - EPA)

Новий пакет військової допомоги для Ізраїлю та України "значно перевищуватиме $2 млрд". Про це сказав радник адміністрації США з питань нацбезпеки Джейк Салліван в ефірі CBS.

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Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван заявив в ефірі недільної програми Face the Nation компанії CBS, що новий пакет військової допомоги з озброєннями для Ізраїлю та України "буде значно перевищувати $2 млрд".

Він сказав, що президент США Джо Байден цього тижня вестиме інтенсивні переговори з Конгресом США щодо необхідності схвалення нового пакету військової допомоги.

Ухвалення законів у Конгресі США залишається заблокованим через кризу з обранням спікера Палати представників.

3 жовтня представник Республіканської партії Метт Гетц вніс пропозицію про усунення Маккарті з посади спікера, звинувативши того в укладенні "таємної угоди для України" з демократами та Байденом для ухвалення законопроєкту про короткострокове фінансування. Увечері Палата представників проголосувала за усунення Маккарті.

13 жовтня Республіканська партія висунула кандидатуру конгресмена від штату Огайо Джима Джордана на посаду спікера Палати представників.

  • 30 вересня 2023 року обидві палати Конгресу США підтримали бюджетну резолюцію щодо фінансування на наступні 45 днів. Вона не передбачає нової допомоги Україні до 17 листопада.
  • Президент Байден закликав спікера Палати представників Маккарті та республіканську більшість "стримати слово" та схвалити допомогу Україні.
  • Поки у Пентагону залишається ще $5,2 млрд на допомогу Україні, вистачить приблизно на пів року.

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Сергій Бережний
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війнаІзраїльКонгрес СШАбілий дімДжейк Салліван
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