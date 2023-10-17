Байден завтра в Ізраїлі. Він уже приїжджав у розпал війни до Києва

18 вересня президент США Джо Байден прилетить до Ізраїлю. Про це сказав на брифінгу в Тель-Авіві держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Голос Америки.

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Блінкен сказав, що завтра президент США прибуде з візитом до Ізраїлю, який зараз перебуває у стані війни з терористичним угрупуванням ХАМАС. Домовленість про такий візит досягнута після 7,5 години його переговорів з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху та керівництвом Сил оборони Ізраїлю.

"Президент має намір підтвердити солідарність США з Ізраїлем і непохитну відданість підтримці його безпеки", – сказав Блінкен.

Блінкен підтвердив позицію Білого дому, що після вбивства ХАМАС понад 1400 осіб, у тому числі не менше 30 американців, Ізраїль має право та зобов'язаний захищати свій народ від ХАМАС та інших терористів та запобігати майбутнім нападам".

Байден має намір дізнатися безпосередньо від керівництва Ізраїлю про те, яку допомогу вони хотіли б отримати від США, та має намір без затримки передати запит про схвалення такої допомоги до Конгресу. США також направлять для підтримки Ізраїлю два авіаносці та 2000 морських піхотинців.

США та Ізраїль продовжують спільні зусилля зі звільнення заручників, захоплених ХАМАС.

Вони також домовилися розробити план доставки гуманітарної допомоги від міжнародних організацій та країн-донорів безпосередньо мирним мешканцям сектору Газа.

Раніше Білий дім пообіцяв, що проситиме Конгрес США про виділення $2 млрд допомоги Ізраїлю, до пакету з якої передбачається включення допомоги Україні.

20 лютого 2023 року Байден приїхав до Києва з неанонсованим візитом у розпал повномасштабного вторгнення Росії до України.

7 жовтня 2023 року рух ХАМАС здійснив найбільшу за останні роки атаку на Ізраїль: бойовики перетнули кордон одночасно з потужним ракетним обстрілом Ізраїлю із сектору Газа. У ХАМАС назвали це вторгнення "Потоп Аль-Акси".

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що у відповідь почала операцію "Залізні мечі".

8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни.

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