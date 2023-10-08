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США відправляють для підтримки Ізраїлю ударну флотську групу з найбільшим авіаносцем

Этот материал также доступен на русском
08.10.2023, 21:38
США відправляють для підтримки Ізраїлю ударну флотську групу з найбільшим авіаносцем - Фото
Авіаносець Gerald R. Ford (Фото - US Navy)

Пентагон направив до Східного Середземномор'я ударну групу кораблів на чолі з авіаносцем Gerald R. Ford для підтримки Ізраїлю у війні з терористами ХАМАС. Про це повідомляє Associated Press.

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Як заявив міністр оборони США Ллойд Остін, ударна група авіаносця Gerald R. Ford отримала наказ перейти до Східного Середземномор'я, щоб за необхідності допомогти Ізраїлю у війні проти терористів ХАМАС.

Авіаносець супроводжуватимуть крейсери та есмінці, як повідомляється, для демонстрації сили, припинення нових постачань зброї для ХАМАС та для спостереження за ситуацією.

Авіаносна ударна група на момент початку бойових дій вже перебувала у Середземному морі. Минулого тижня вона брала участь у військово-морських навчаннях із ВМС Італії в Іонічному морі.

Це перше повне бойове розгортання нового авіаносця США, наголошується в повідомленні.

23 травня 2023 року Gerald R. Ford брав участь у військових навчаннях НАТО в Балтійському морі. У Росії тоді назвали вхід авіаносця Gerald R. Ford до Балтики "нелогічним та шкідливим".

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Сергій Бережний
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