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США отправляют для поддержки Израиля ударную флотскую группу с крупнейшим авианосцем

Цей матеріал також доступний українською
08.10.2023, 21:38
США отправляют для поддержки Израиля ударную флотскую группу с крупнейшим авианосцем - Фото
Авианосец Gerald R. Ford (Фото - US Navy)

Пентагон направил в Восточное Средиземноморье ударную группу кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford для поддержки Израиля в войне с террористами ХАМАС. Об этом сообщает Associated Press

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Как заявил министр обороны США Ллойд Остин, ударная группа авианосца Gerald R. Ford получила приказ перейти в Восточное Средиземноморье, чтобы при необходимости помочь Израилю в войне против террористов ХАМАС.

Авианосец будут сопровождать крейсера и эсминцы, как сообщается, для демонстрации силы, пресечения новых поставок оружия для ХАМАС и для наблюдения за ситуацией.

Авианосная ударная группа в момент начала боевых действий уже находилась в Средиземном море. На прошлой неделе она принимала участие в военно-морских учениях с ВМС Италии в Ионическом море.

Это первое полное боевое развертывание новейшего авианосца США, подчеркивается в сообщении.

23 мая 2023 года Gerald R. Ford принимал участие в военных учениях НАТО в Балтийском море. В России тогда назвали вход авианосца Gerald R. Ford в Балтику "нелогичным и вредным".

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Сергей Бережной
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