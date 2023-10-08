США отправляют для поддержки Израиля ударную флотскую группу с крупнейшим авианосцем

Пентагон направил в Восточное Средиземноморье ударную группу кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford для поддержки Израиля в войне с террористами ХАМАС. Об этом сообщает Associated Press.

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Как заявил министр обороны США Ллойд Остин, ударная группа авианосца Gerald R. Ford получила приказ перейти в Восточное Средиземноморье, чтобы при необходимости помочь Израилю в войне против террористов ХАМАС.

Авианосец будут сопровождать крейсера и эсминцы, как сообщается, для демонстрации силы, пресечения новых поставок оружия для ХАМАС и для наблюдения за ситуацией.

Авианосная ударная группа в момент начала боевых действий уже находилась в Средиземном море. На прошлой неделе она принимала участие в военно-морских учениях с ВМС Италии в Ионическом море.

Это первое полное боевое развертывание новейшего авианосца США, подчеркивается в сообщении.

23 мая 2023 года Gerald R. Ford принимал участие в военных учениях НАТО в Балтийском море. В России тогда назвали вход авианосца Gerald R. Ford в Балтику "нелогичным и вредным".

7 октября 2023 года ХАМАС совершил самую большую за последние годы атаку на Израиль: боевики пересекли границу одновременно с мощным ракетным обстрелом Израиля из сектора Газа.

С вечера 7 октября МВД Израиля ввело в стране чрезвычайное положение, правительство официально объявило состояние войны.

8 октября стало известно, что среди заложников, которых террористы ХАМАС сумели захватить во время нападения на территорию Израиля, были граждане США.

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