США отправляют для поддержки Израиля ударную флотскую группу с крупнейшим авианосцем
Пентагон направил в Восточное Средиземноморье ударную группу кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford для поддержки Израиля в войне с террористами ХАМАС. Об этом сообщает Associated Press.
Как заявил министр обороны США Ллойд Остин, ударная группа авианосца Gerald R. Ford получила приказ перейти в Восточное Средиземноморье, чтобы при необходимости помочь Израилю в войне против террористов ХАМАС.
Авианосная ударная группа в момент начала боевых действий уже находилась в Средиземном море. На прошлой неделе она принимала участие в военно-морских учениях с ВМС Италии в Ионическом море.
Это первое полное боевое развертывание новейшего авианосца США, подчеркивается в сообщении.
23 мая 2023 года Gerald R. Ford принимал участие в военных учениях НАТО в Балтийском море. В России тогда назвали вход авианосца Gerald R. Ford в Балтику "нелогичным и вредным".
- 7 октября 2023 года ХАМАС совершил самую большую за последние годы атаку на Израиль: боевики пересекли границу одновременно с мощным ракетным обстрелом Израиля из сектора Газа.
- С вечера 7 октября МВД Израиля ввело в стране чрезвычайное положение, правительство официально объявило состояние войны.
- 8 октября стало известно, что среди заложников, которых террористы ХАМАС сумели захватить во время нападения на территорию Израиля, были граждане США.
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