Терористи ХАМАС можуть утримувати у заручниках до 150 осіб – посол Ізраїлю в ООН

Терористи ХАМАС захопили та утримують у секторі Гази від 100 до 150 людей, викрадених з Ізраїлю. Про це сказав посол Ізраїлю в ООН Гілад Ердан, повідомляє ВВС.

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Інформація про те, що бойовики ХАМАС під час вторгнення на територію Ізраїлю, ймовірно, захопили та відвезли "десятки" заручників, з'явилася ще 7 жовтня, проте раніше було озвучено меншу оцінку кількості захоплених – менше або близько 100.

За повідомленням агентства, вранці 10 жовтня офіційний представник ізраїльської армії Даніель Хагарі заявив, що 50 сімей уже отримали підтвердження від військових, що їхні рідні потрапили до рук терористів, перевірка за іншими повідомленнями продовжується.

За повідомленнями, що надходять, ХАМАС вбили або захопили під час рейду не тільки громадян Ізраїлю, а й громадян інших країн, зокрема США та Євросоюзу. Підтверджено інформацію про загибель двох громадянок України. Посольство Таїланду в Ізраїлі заявило, що під час терористичної атаки загинули 18 громадян країни, 15 поранено, а 11 може бути захоплено ХАМАС.

9 жовтня влада Ізраїлю завила, що ЦАХАЛ продовжить завдавати ударів по терористичному угрупованню ХАМАС у секторі Гази навіть ціною шкоди для заручників.

Після цієї заяви ХАМАС почав погрожувати стратами заручників, якщо Ізраїль битиме по Газі без попереджень.

7 жовтня 2023 року бойовики ХАМАС здійснили прорив із сектора Гази на південь Ізраїлю. Того ж дня уряд заявив про запровадження надзвичайного стану в країні.

8 жовтня ізраїльський уряд оголосив про стан війни.

9 жовтня представник ЦАХАЛ повідомив, що армія оборони Ізраїлю вибила терористів ХАМАС з усіх міст на кордоні із сектором Гази та повернула контроль.

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