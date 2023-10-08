В Ізраїлі від ударів терористів загинули дві громадянки України – МЗС

Серед загиблих в Ізраїлі внаслідок терористичної атаки були дві громадянки України, повідомив LIGA.net преспредставник МЗС Олег Ніколенко.

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"Маємо підтверджену інформацію про загибель двох українок в Ізраїлі. Обидві громадянки тривалий час проживали в країні. Консули надають необхідну консульську допомогу, підтримують зв‘язок із родичами", – повідомив Ніколенко.

За офіційними даними уряду Ізраїлю, кількість загиблих внаслідок атаки терористів ХАМАС вже перевищила 600 людей.

Раніше МЗС опублікувало повідомлення, що оперативний штаб для допомоги українцям в Ізраїлі працює цілодобово, зокрема дипломатам вдалося розшукати громадянина, який зник на півдні країни. Українське посольство знаходиться на постійному контакті із ізраїльською поліцією, рятувальними службами, основними лікарнями, інститутом судової медицини Ізраїлю. Розробляються маршрути екстреного виїзду з анклаву у разі потреби.

У будь-якій критичній ситуації прохання звертатися на гарячі лінії :

- Посольство України в Ізраїлі: + 972 546 676 782

- Дипломатичне відомство в Рамаллі: + 972 59 823 93 99.

Раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець заявив, що за атаками терористів ХАМАС на Ізраїль стоїть Росія.

7 жовтня 2023 року ХАМАС здійснив найбільшу за останні роки атаку на Ізраїль: бойовики перетнули кордон одночасно з потужним ракетним обстрілом Ізраїлю із сектору Газа.

Армія оборони Ізраїлю заявила, що розпочала операцію "Залізні мечі" у відповідь.

Прем'єр Нетаньяху заявив, що Ізраїль перебуває в стані війни, розпочато зачистку терористів. З вечора по всьому Ізраїлю запроваджено надзвичайний стан. Також Ізраїль позбавив електрики сектору Газа.

ХАМАС заявив, що вбив і захопив у полон "безліч" ізраїльських солдатів. Палестинські ЗМІ пишуть, що ізраїльські сили буцімто розбомбили будівлю лідера ХАМАС у секторі Газа.

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