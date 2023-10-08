Ізраїль. У Кулеби розповіли про допомогу українцям, нагадали, куди звертатися

У міністерстві закордонних справ розповіли про допомогу українцям, які перебувають в Ізраїлі, де точаться бої з терористами ХАМАС. Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

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За його словами, оперативний штаб для допомоги українцям в Ізраїлі працює цілодобово, дипломатам вдалося розшукати громадянина, який зник на півдні країни.

Також посольство допомогло одній родині виїхати з Ашкелону, де точилися бої з терористами. Для ще двох сімей знайшли тимчасове житло на тлі скасованих авіарейсів.

Загалом оперштаб опрацював 80 звернень громадян, запити стосувалися встановлення розташування родичів, шляхів виїзду із зон бойових дій, пошуку житла, отримання інформації про безпеку та порядок дій.

Поки невідома доля однієї українки, інформація про її смерть не підтверджена, інших даних про постраждалих немає.

"Українське посольство знаходиться на постійному контакті з ізраїльською поліцією, рятувальними службами, основними лікарнями, інститутом судової медицини Ізраїлю. Тримаємо також зв'язок з українцями, які знаходяться в секторі Газа, розробляємо маршрути екстреного виїзду з анклаву, у разі настання такої необхідності", — заявив Ніколенко.

Дипломат закликав звертатися на гарячі лінії у будь-якій критичній ситуації:

- Посольство України в Ізраїлі: + 972 546 676 782

- Дипломатичне відомство в Рамаллі: + 972 59 823 93 99.

Раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що за атаками терористів ХАМАС на Ізраїль стоїть Росія.

7 жовтня 2023 року ХАМАС здійснив найбільшу за останні роки атаку на Ізраїль: бойовики перетнули кордон одночасно з потужним ракетним обстрілом Ізраїлю із сектору Газа.

Армія оборони Ізраїлю заявила, що розпочала операцію "Залізні мечі" у відповідь.

Прем'єр Нетаньягу заявив, що Ізраїль перебуває в стані війни, розпочато зачистку терористів. З вечора по всьому Ізраїлю запроваджено надзвичайний стан. Також Ізраїль позбавив електрики сектор Газа.

ХАМАС заявив, що вбив і захопив у полон "безліч" ізраїльських солдатів. Палестинські ЗМІ пишуть, що ізраїльські сили буцімто розбомбили будівлю лідера ХАМАС у секторі Газа.

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