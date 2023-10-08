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За атаками на Ізраїль стоїть Росія, Москва завжди підтримувала ХАМАС — омбудсмен

Этот материал также доступен на русском
08.10.2023, 09:18
За атаками на Ізраїль стоїть Росія, Москва завжди підтримувала ХАМАС — омбудсмен - Фото
Дмитро Лубінець (Фото: Дмитро Лубінець/Facebook)

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що за атаками терористів ХАМАС на Ізраїль стоїть Росія. Про це він написав у Telegram.

За його словами, росіяни давно підтримують ХАМАС, а в Кремлі вже після початку великої війни приймали лідерів цього терористичного угрупування.

Він зазначив, що РФ розраховує, що ескалація на Близькому Сході на деякий час може відвернути увагу світової спільноти від України.

"Через розпалювання війни на Близькому Сході РФ також сподівається на ослаблення допомоги Україні нашими міжнародними партнерами, зокрема США, які мають прямі союзницькі зобов'язання перед Ізраїлем", – сказав Лубінець.

Чиновник заявив, що Україна та партнери мають завадити Кремлю.

"Сьогодні немає "чужих воєн". Сьогодні тероризм має імена — це Росія і ХАМАС. В України, Ізраїлю і світу – одні вороги", — підкреслив омбудсмен.

  • 7 жовтня 2023 року ХАМАС здійснив найбільшу за останні роки атаку на Ізраїль: бойовики перетнули кордон одночасно з потужним ракетним обстрілом Ізраїлю із сектору Гази.
  • Армія оборони Ізраїлю заявила, що розпочала операцію "Залізні мечі" у відповідь.
  • Прем'єр Нетаньягу заявив, що Ізраїль перебуває в стані війни, розпочато зачистку терористів. З вечора по всьому Ізраїлю запроваджено надзвичайний стан. Також Ізраїль позбавив електрики сектору Гази.
  • ХАМАС заявив, що вбив і захопив у полон "безліч" ізраїльських солдатів. Палестинські ЗМІ пишуть, що ізраїльські сили буцімто розбомбили будівлю лідера ХАМАС у секторі Гази.

Читайте також: Нетаньягу: Ізраїль вступає в довгу і складну війну. Ми наступатимемо без перепочинків

Дмитро Гриниченко
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РосіявійнаІзраїльХАМАСдмитро Лубінець
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