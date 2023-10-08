За атаками на Израиль стоит Россия, Москва всегда поддерживала ХАМАС — омбудсмен

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что за атаками террористов ХАМАС на Израиль стоит Россия. Об этом он написал в Telegram.

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По его словам, россияне давно поддерживают ХАМАС, а в Кремле уже после начала большой войны принимали лидеров этой террористической группировки.

Он отметил, что РФ рассчитывает, что эскалация на Ближнем Востоке на некоторое время может отвлечь внимание мирового сообщества от Украины.

"Из-за разжигания войны на Ближнем Востоке РФ также надеется на ослабление помощи Украине нашими международными партнерами, в частности США, у которых есть прямые союзнические обязательства перед Израилем", — сказал Лубинец.

Чиновник заявил, что Украина и партнеры должны помешать Кремлю.

"Сегодня нет "чужих войн". Сегодня у терроризма есть имена — это Россия и ХАМАС. У Украины, Израиля и мира – одни враги", — подчеркнул омбудсмен.

7 октября 2023 года ХАМАС совершил самую большую за последние годы атаку на Израиль: боевики пересекли границу одновременно с мощным ракетным обстрелом Израиля из сектора Газа.

Армия обороны Израиля заявила, что начала операцию "Железные мечи" в ответ.

Премьер Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны, начата зачистка террористов. С вечера по всему Израилю введено чрезвычайное положение. Также Израиль лишил электричества сектор Газа.

ХАМАС заявил, что убил и захватил в плен "множество" израильских солдат. Палестинские СМИ пишут, что израильские силы якобы разбомбили здание лидера ХАМАС в секторе Газа.

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