Израиль. У Кулебы рассказали о помощи украинцам, напомнили, куда обращаться

В министерстве иностранных дел рассказали о помощи украинцам, которые находятся в Израиле, где продолжаются бои с террористами ХАМАС. Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко.

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По его словам, оперативный штаб для помощи украинцам в Израиле работает круглосуточно, дипломатам удалось разыскать гражданина, который пропал на юге страны.

Также посольство помогло одной семье выехать из Ашкелона, где шли бои с террористами. Для еще двух семей нашли временное жилье на фоне отмененных авиарейсов.

Всего оперштаб обработал 80 обращений граждан, запросы касались установления местоположения родственников, путей выезда из зон боевых действий, поиска жилья, получения информации о безопасности и порядке действий.

Пока неизвестна судьба одной украинки, информация о ее смерти не подтверждена, других данных о пострадавших нет.

"Украинское посольство находится на постоянном контакте с израильской полицией, спасательными службами, основными больницами, институтом судебной медицины Израиля. Держим также связь с находящимися в секторе Газа украинцами, разрабатываем маршруты экстренного выезда из анклава, в случае наступления такой необходимости", — заявил Николенко. Дипломат призвал обращаться на горячие линии в любой критической ситуации:

— Посольство Украины в Израиле: + 972 546 676 782

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