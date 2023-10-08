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Израиль. У Кулебы рассказали о помощи украинцам, напомнили, куда обращаться

Цей матеріал також доступний українською
08.10.2023, 14:41
Израиль. У Кулебы рассказали о помощи украинцам, напомнили, куда обращаться - Фото
Олег Николенко (Фото: скриншот с видео)

В министерстве иностранных дел рассказали о помощи украинцам, которые находятся в Израиле, где продолжаются бои с террористами ХАМАС. Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко.

По его словам, оперативный штаб для помощи украинцам в Израиле работает круглосуточно, дипломатам удалось разыскать гражданина, который пропал на юге страны.

Также посольство помогло одной семье выехать из Ашкелона, где шли бои с террористами. Для еще двух семей нашли временное жилье на фоне отмененных авиарейсов. 

Всего оперштаб обработал 80 обращений граждан, запросы касались установления местоположения родственников, путей выезда из зон боевых действий, поиска жилья, получения информации о безопасности и порядке действий. 

Пока неизвестна судьба одной украинки, информация о ее смерти не подтверждена, других данных о пострадавших нет. 

"Украинское посольство находится на постоянном контакте с израильской полицией, спасательными службами, основными больницами, институтом судебной медицины Израиля. Держим также связь с находящимися в секторе Газа украинцами, разрабатываем маршруты экстренного выезда из анклава, в случае наступления такой необходимости", — заявил Николенко.
Дипломат призвал обращаться на горячие линии в любой критической ситуации:
— Посольство Украины в Израиле: + 972 546 676 782
— Дипломатическое ведомство в Рамалле: + 972 59 823 93 99.

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что за атаками террористов ХАМАС на Израиль стоит Россия.

  • 7 октября 2023 года ХАМАС совершил самую большую за последние годы атаку на Израиль: боевики пересекли границу одновременно с мощным ракетным обстрелом Израиля из сектора Газа.
  • Армия обороны Израиля заявила, что начала операцию "Железные мечи" в ответ.
  • Премьер Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны, начата зачистка террористов. С вечера по всему Израилю введено чрезвычайное положение. Также Израиль лишил электричества сектор Газа.
  • ХАМАС заявил, что убил и захватил в плен "множество" израильских солдат. Палестинские СМИ пишут, что израильские силы якобы разбомбили здание лидера ХАМАС в секторе Газа.

Читайте также: Нетаньяху: Израиль вступает в долгую и сложную войну. Мы будем наступать без передышек

Дмитрий Гриниченко
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