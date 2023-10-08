В Израиле от ударов террористов погибли две гражданки Украины – МИД
Среди погбших в Израиле в результате терроритической атаки были две гражданки Украины, сообщил LIGA.net пресс-предстваитель МИД Олег Николенко.
"Есть подтвержденная информация о гибели двух украинок в Израиле. Обе гражданки долгое время проживали в стране. Консулы оказывают необходимую консульскую помощь, поддерживают связь с родственниками", – сообщил Николенко.
По официальным данным правительства Израиля, число погибших в результате атаки террористов ХАМАС уже превысило 600 человек.
Ранее МИД опубликовал уведомление, что оперативный штаб для помощи украинцам в Израиле работает круглосуточно, в частности, дипломатам удалось разыскать гражданина, который пропал на юге страны. Украинское посольство находится на постоянном контакте с израильской полицией, спасательными службами, основными больницами, институтом судебной медицины Израиля. Разрабатываются маршруты экстренного выезда из анклава в случае необходимости.
Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что за атаками террористов ХАМАС на Израиль стоит Россия.
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