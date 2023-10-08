В Израиле от ударов террористов погибли две гражданки Украины – МИД

Среди погбших в Израиле в результате терроритической атаки были две гражданки Украины, сообщил LIGA.net пресс-предстваитель МИД Олег Николенко.

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"Есть подтвержденная информация о гибели двух украинок в Израиле. Обе гражданки долгое время проживали в стране. Консулы оказывают необходимую консульскую помощь, поддерживают связь с родственниками", – сообщил Николенко.

По официальным данным правительства Израиля, число погибших в результате атаки террористов ХАМАС уже превысило 600 человек.

Ранее МИД опубликовал уведомление, что оперативный штаб для помощи украинцам в Израиле работает круглосуточно, в частности, дипломатам удалось разыскать гражданина, который пропал на юге страны. Украинское посольство находится на постоянном контакте с израильской полицией, спасательными службами, основными больницами, институтом судебной медицины Израиля. Разрабатываются маршруты экстренного выезда из анклава в случае необходимости.

В любой критической ситуации просьба обращаться на горячие линии:

— Посольство Украины в Израиле: + 972 546 676 782

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