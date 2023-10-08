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В Израиле от ударов террористов погибли две гражданки Украины – МИД

Цей матеріал також доступний українською
08.10.2023, 15:11
В Израиле от ударов террористов погибли две гражданки Украины – МИД - Фото
Разрушения в Тель-Авиве после ракетной атаки террористов (Фото - EPA)

Среди погбших в Израиле в результате терроритической атаки были две гражданки Украины, сообщил LIGA.net пресс-предстваитель МИД Олег Николенко.

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"Есть подтвержденная информация о гибели двух украинок в Израиле. Обе гражданки долгое время проживали в стране. Консулы оказывают необходимую консульскую помощь, поддерживают связь с родственниками", – сообщил Николенко.

По официальным данным правительства Израиля, число погибших в результате атаки террористов ХАМАС уже превысило 600 человек.  

Ранее МИД опубликовал уведомление, что оперативный штаб для помощи украинцам в Израиле работает круглосуточно, в частности, дипломатам удалось разыскать гражданина, который пропал на юге страны. Украинское посольство находится на постоянном контакте с израильской полицией, спасательными службами, основными больницами, институтом судебной медицины Израиля. Разрабатываются маршруты экстренного выезда из анклава в случае необходимости.

В любой критической ситуации просьба обращаться на горячие линии:
— Посольство Украины в Израиле: + 972 546 676 782
— Дипломатическое ведомство в Рамалле: + 972 59 823 93 99.

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что за атаками террористов ХАМАС на Израиль стоит Россия.

  • 7 октября 2023 года ХАМАС совершил самую большую за последние годы атаку на Израиль: боевики пересекли границу одновременно с мощным ракетным обстрелом Израиля из сектора Газа.
  • Армия обороны Израиля заявила, что начала операцию "Железные мечи" в ответ.
  • Премьер Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны, начата зачистка террористов. С вечера по всему Израилю введено чрезвычайное положение. Также Израиль лишил электричества сектор Газа.
  • ХАМАС заявил, что убил и захватил в плен "множество" израильских солдат. Палестинские СМИ пишут, что израильские силы якобы разбомбили здание лидера ХАМАС в секторе Газа.

Читайте также: Нетаньяху: Израиль вступает в долгую и сложную войну. Мы будем наступать без передышек

Сергей Бережной, Марк Сировой
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