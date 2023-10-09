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The Times of Israel: Ізраїль битиме по ХАМАС навіть ціною шкоди для заручників

Этот материал также доступен на русском
09.10.2023, 22:00
The Times of Israel: Ізраїль битиме по ХАМАС навіть ціною шкоди для заручників - Фото
Удари по сектору Гази (Фото: соцмережі)

Ізраїль завдаватиме ударів по терористичному угрупуванню ХАМАС у Секторі Газа навіть ціною шкоди ізраїльтянам, які перебувають у заручниках. Про це повідомляє ізраїльське видання The Times of Israel з посиланням на високопоставлене джерело в уряді.

"Ізраїль вирішив, що його атаки на об’єкти терористів у Газі здійснюватимуться з великою силою та масштабом, навіть ціною шкоди ізраїльтянам, які перебувають у полоні в Газі, повідомило журналістам високопоставлене джерело в уряді", – пише видання.

Джерело уточнило, що якщо Ізраїль матиме точну розвідувальну інформацію про місцеперебування ізраїльських полонених, він, звичайно, утримається від атаки у цьому конкретному місці.

Проте поки такої інформації немає, "всі цілі" ХАМАС будуть атаковані, передає видання.

Майже через годину після цієї заяви ХАМАС почав погрожувати розпочати страту заручників у відповідь на удари Ізраїлю в Газі, здійснені без попереджень.

Про це заявив речник збройного крила угруповання, передає ЗМІ з посиланням на інформагенцію Гази Shehab.

"З цієї години будь-який напад на наших людей, що перебувають у безпеці в їхніх будинках, без попередження буде зустрінуто стратою цивільних заручників, яка транслюватиметься за допомогою відео та аудіо", — сказав він.

Видання пише про понад 100 викрадених ізраїльтян.

Кероване ХАМАС Міністерство охорони здоров'я повідомляє, що 687 палестинців було вбито і ще 3800 були поранені в секторі Гази з початку боїв у суботу.

  • 7 жовтня 2023 року рух ХАМАС здійснив найбільшу за останні роки атаку на Ізраїль: бойовики перетнули кордон разом із потужним ракетним обстрілом Ізраїлю із сектору Гази.
  • Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що розпочала операцію "Залізні мечі" у відповідь.
  • 8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив стан війни.
  • 9 жовтня міністр оборони Ізраїлю заявив, що наказав повністю заблокувати сектор Гази.
  • Ізраїль мобілізував 300 000 солдатів за 48 годин.
  • Сили оборони Ізраїлю здійснили серію ударів по позиціях терористів ХАМАС у секторі Гази – серія таких відео в етері Al Jazeera.
  • Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу опублікував у своїх акаунтах у соцмережах відео ударів по сектору Гази, заявивши, що "ми почали".

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Артем Джеріпа
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Ізраїльзаручникисектор ГазаХАМАСстрата
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