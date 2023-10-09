The Times of Israel: Ізраїль битиме по ХАМАС навіть ціною шкоди для заручників
Ізраїль завдаватиме ударів по терористичному угрупуванню ХАМАС у Секторі Газа навіть ціною шкоди ізраїльтянам, які перебувають у заручниках. Про це повідомляє ізраїльське видання The Times of Israel з посиланням на високопоставлене джерело в уряді.
"Ізраїль вирішив, що його атаки на об’єкти терористів у Газі здійснюватимуться з великою силою та масштабом, навіть ціною шкоди ізраїльтянам, які перебувають у полоні в Газі, повідомило журналістам високопоставлене джерело в уряді", – пише видання.
Джерело уточнило, що якщо Ізраїль матиме точну розвідувальну інформацію про місцеперебування ізраїльських полонених, він, звичайно, утримається від атаки у цьому конкретному місці.
Проте поки такої інформації немає, "всі цілі" ХАМАС будуть атаковані, передає видання.
Майже через годину після цієї заяви ХАМАС почав погрожувати розпочати страту заручників у відповідь на удари Ізраїлю в Газі, здійснені без попереджень.
Про це заявив речник збройного крила угруповання, передає ЗМІ з посиланням на інформагенцію Гази Shehab.
"З цієї години будь-який напад на наших людей, що перебувають у безпеці в їхніх будинках, без попередження буде зустрінуто стратою цивільних заручників, яка транслюватиметься за допомогою відео та аудіо", — сказав він.
Видання пише про понад 100 викрадених ізраїльтян.
Кероване ХАМАС Міністерство охорони здоров'я повідомляє, що 687 палестинців було вбито і ще 3800 були поранені в секторі Гази з початку боїв у суботу.
- 7 жовтня 2023 року рух ХАМАС здійснив найбільшу за останні роки атаку на Ізраїль: бойовики перетнули кордон разом із потужним ракетним обстрілом Ізраїлю із сектору Гази.
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