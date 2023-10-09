Сили оборони Ізраїлю здійснили серію ударів по позиціях терористів ХАМАС у секторі Газа. Відео деяких таких ударів показало у прямому ефірі Al Jazeera.

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Армія оборони Ізраїлю заявила, що розпочала операцію "Залізні мечі" у відповідь на розпочаті 7 жовтня терористами ХАМАС із сектору Газа наземну та ракетну атаки по території Ізраїлю.

Як повідомляється, ЦАХАЛ розпочав систематичне знищення не лише військових об'єктів, а й адміністративних та штабних будівель ХАМАС у секторі Газа.

Влада Ізраїлю оголосила сектор Газа зоною військових дій і зажадала, щоб цивільне населення якнайшвидше покинуло цю територію.

За офіційними даними, загальна кількість загиблих від терористичної атаки в Ізраїлі вже перевищила 700 людей. Для порівняння – втрати Ізраїлю у Шестиденній війні 1967 року становили 776 осіб.

Офіційні служби Палестинської автономії оцінюють кількість загиблих у секторі Газа у 420 осіб.

З вечора 7 жовтня МВС Ізраїлю запровадило в країні надзвичайний стан, уряд офіційно оголосив стан війни.

8 жовтня стало відомо, що серед заручників, яких терористи ХАМАС змогли захопити під час нападу на територію Ізраїлю, були громадяни США.

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