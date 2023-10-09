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Удары по сектору Газа: Израиль уничтожает штабы и административные здания ХАМАС – видео видео

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09.10.2023, 00:04
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Силы обороны Израиля осуществили серию ударов по позициям террористов ХАМАС в секторе Газа. Видео некоторых таких ударов показала в прямом эфире Al Jazeera.

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Армия обороны Израиля заявила, что начала операцию "Железные мечи" в ответ на начатые 7 октября террористами ХАМАС из сектора Газа наземную и ракетную атаки по территории Израиля.

Как сообщается, ЦАХАЛ начал систематическое уничтожение не только военных объектов, но и административных и штабных зданий ХАМАС в секторе Газа. 

Власти Израиля объявили сектор Газа зоной военных действий и потребовали, чтобы гражданское население как можно скорее покинуло эту территорию.

По официальным данным, общее число погибших от террористической атаки в Израиле уже превысило 700 человек. Для сравнения – потери Израиля в Шестидневной войне 1967 года составили 776 человек. 

Официальные службы Палестинской автономии оценивают число погибших в секторе Газа в 420 человек.   

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Сергей Бережной
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