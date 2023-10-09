Силы обороны Израиля осуществили серию ударов по позициям террористов ХАМАС в секторе Газа. Видео некоторых таких ударов показала в прямом эфире Al Jazeera.

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Армия обороны Израиля заявила, что начала операцию "Железные мечи" в ответ на начатые 7 октября террористами ХАМАС из сектора Газа наземную и ракетную атаки по территории Израиля.

Как сообщается, ЦАХАЛ начал систематическое уничтожение не только военных объектов, но и административных и штабных зданий ХАМАС в секторе Газа.

Власти Израиля объявили сектор Газа зоной военных действий и потребовали, чтобы гражданское население как можно скорее покинуло эту территорию.

По официальным данным, общее число погибших от террористической атаки в Израиле уже превысило 700 человек. Для сравнения – потери Израиля в Шестидневной войне 1967 года составили 776 человек.

Официальные службы Палестинской автономии оценивают число погибших в секторе Газа в 420 человек.

С вечера 7 октября МВД Израиля ввело в стране чрезвычайное положение, правительство официально объявило состояние войны.

8 октября стало известно, что среди заложников, которых террористы ХАМАС сумели захватить во время нападения на территорию Израиля, были граждане США.

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