Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу опублікував у своїх акаунтах у соцмережах відео ударів по сектору Гази, заявивши, що "ми почали".

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"Ми почали. Ізраїль переможе!" – йдеться у підписі до відео.

Раніше ізраїльське видання Walla й американський сайт Axios повідомили, що Нетаньягу у розмові з президентом США Джо Байденом нібито заявив, що Ізраїль змушений провести наземну операцію в секторі Гази.

Нетаньягу під час розмови нібито заявив: "Ми маємо зайти [у Газу]. Ми не можемо зараз вести переговори".

7 жовтня 2023 року рух ХАМАС здійснив найбільшу за останні роки атаку на Ізраїль: бойовики перетнули кордон разом із потужним ракетним обстрілом Ізраїлю із сектору Гази.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що розпочала операцію "Залізні мечі" у відповідь.

8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив стан війни.

9 жовтня міністр оборони Ізраїлю заявив, що наказав повністю заблокувати сектор Гази.

Ізраїль мобілізував 300 000 солдатів за 48 годин.

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