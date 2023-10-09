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"Ми почали. Ізраїль переможе". Нетаньягу опублікував відео ударів по сектору Гази видео

Этот материал также доступен на русском
09.10.2023, 20:25
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Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу опублікував у своїх акаунтах у соцмережах відео ударів по сектору Гази, заявивши, що "ми почали".

"Ми почали. Ізраїль переможе!" – йдеться у підписі до відео.

Раніше ізраїльське видання Walla й американський сайт Axios повідомили, що Нетаньягу у розмові з президентом США Джо Байденом нібито заявив, що Ізраїль змушений провести наземну операцію в секторі Гази.

Нетаньягу під час розмови нібито заявив: "Ми маємо зайти [у Газу]. Ми не можемо зараз вести переговори".

  • 7 жовтня 2023 року рух ХАМАС здійснив найбільшу за останні роки атаку на Ізраїль: бойовики перетнули кордон разом із потужним ракетним обстрілом Ізраїлю із сектору Гази.
  • Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що розпочала операцію "Залізні мечі" у відповідь.
  • 8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив стан війни.
  • 9 жовтня міністр оборони Ізраїлю заявив, що наказав повністю заблокувати сектор Гази.
  • Ізраїль мобілізував 300 000 солдатів за 48 годин.

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Оксана Житнюк
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війнаІзраїльсектор ГазаХАМАСЦАХАЛБеньямін Нетаньягу
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