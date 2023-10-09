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"Мы начали. Израиль победит". Нетаньяху опубликовал видео ударов по сектору Газа видео

Цей матеріал також доступний українською
09.10.2023, 20:25
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опубликовал в своим аккаунтах в соцсетях видео ударов по сектору Газа, заявив, что "мы начали".

"Мы начали. Израиль победит!" – сказано в подписи к видео.

Ранее израильское издание Walla и американский сайт Axios сообщили, что Нетаньяху в разговоре с президентом США Джо Байденом якобы заявил, что Израиль вынужден провести наземную операцию в секторе Газа. 

Нетаньяху во время разговора якобы заявил: "Мы должны зайти [в Газу]. Мы не можем сейчас вести переговоры".

  • 7 октября 2023 года движение ХАМАС совершило самую большую за последние годы атаку на Израиль: боевики пересекли границу вместе с мощным ракетным обстрелом Израиля из сектора Газа. 
  • Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что начала операцию "Железные мечи" в ответ.
  • 8 октября правительство Израиля официально объявило состояние войны.
  • 9 октября министр обороны Израиля заявил, что отдал приказ полностью заблокировать сектор Газа. 
  • Израиль мобилизовал 300 000 солдат за 48 часов.

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Оксана Житнюк
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ЦахалБиньямин НетаньяхуИзраильвойнасектор газахамас
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