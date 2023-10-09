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Нетаньяху сказал Байдену, что Израиль вынужден войти в сектор Газа – Axios, Walla

Цей матеріал також доступний українською
09.10.2023, 19:54
Нетаньяху сказал Байдену, что Израиль вынужден войти в сектор Газа – Axios, Walla - Фото
Биньямин Нетаньяху (фото - Abir Sultan/EPA)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил президенту США Джо Байдену, что его страна вынуждена провести наземную операцию в секторе Газа. Об этом сообщают израильское издание Walla и американский сайт Axios.

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Израильское СМИ сообщает со ссылкой на три израильских и американских источника, что во время разговора между двумя лидерами государств Нетаньяху заявил, что у Израиля нет другого выбора, кроме как начать "наземные действия".

Глава израильского правительства добавил, что его страна ответит на силу "большой силой". Нетаньяху отметил, что он переживает из-за сценария возможного открытия еще одного фронта на севере, и что "Израиль готовится к этому", пишут журналисты.

"У нас нет другого выбора, кроме как решительно отреагировать", – цитирует слова Нетаньяху издание.

Медиа пишет, что Байден не стал отговаривать израильского лидера от наземной операции. Глава Белого дома отметил, что США поддерживают право Израиля на самооборону.

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Американский сайт Axios также подтверждает информацию израильского издания и добавляет, что Нетаньяху во время разговора заявил: "Мы должны зайти [в Газу]. Мы не можем сейчас вести переговоры".

Трое израильских и американских собеседников Axios, которые осведомлены о телефонном разговоре, рассказали, что израильский премьер сказал Байдену, что "нам [Израилю] следует возобновить сдерживание".

В то же время президент США якобы заверил Нетаньяху, что Вашингтон послал сигнал Ливану, чтобы в Бейруте не открывали второй фронт. 

Американское СМИ обратилось в Белый дом и Офис премьер-министра Израиля с запросом, но в Вашингтоне и Тель-Авиве отказались от комментариев.

Телефонный разговор между Нетаньяху и Байденом состоялся 7 октября. Как писало издание Times of Israel со ссылкой на канцелярию премьера, Нетаньяху поблагодарил США и ее лидера за поддержку, а также добавил, что потребуется "длительная и мощная кампания, в которой Израиль победит".

Байден заявил, что Вашингтон полностью поддерживает Израиль и его право защищаться.

  • 7 октября 2023 года боевики ХАМАС совершили прорыв из сектора Газа на юг Израиля. В тот же день правительство страны заявило о введении чрезвычайного положения в стране.
  • 8 октября израильское правительство объявило о состоянии войны.
  • 9 октября представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил, что армия обороны Израиля выбила террористов ХАМАС из всех городов на границе с сектором Газа и вернула контроль.

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Калинин Артемий
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