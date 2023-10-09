Нетаньягу сказав Байдену, що Ізраїль мусить увійти до сектору Гази – Axios, Walla

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив президенту США Джо Байдену, що його країна змушена провести наземну операцію в секторі Гази. Про це повідомляють ізраїльське видання Walla й американський сайт Axios.

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Ізраїльське ЗМІ повідомляє з посиланням на три ізраїльських та американських джерела, що під час розмови між двома лідерами держав Нетаньягу заявив, що Ізраїль "не має іншого вибору", окрім як почати наземні дії.

Очільник ізраїльського уряду додав, що його країна відповість на силу "великою силою". Нетаньягу зазначив, що він переймається через сценарій можливого відкриття ще одного фронту на півночі, і що "Ізраїль готується до цього", пишуть журналісти.

"У нас немає іншого вибору, окрім як рішуче відреагувати", – цитує слова Нетаньягу видання.

Медіа пише, що Байден не став відмовляти ізраїльського лідера від наземної операції. Глава Білого дому зазначив, що США підтримують право Ізраїлю на самооборону.

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Американський сайт Axios також підтверджує інформацію ізраїльського видання та додає, що Нетаньягу під час розмови заявив: "Ми повинні зайти [в сектор Гази]. Ми не можемо зараз вести переговори".

Троє ізраїльських та американських співрозмовників Axios, які обізнані з телефонною розмовою, розповіли, що ізраїльський прем’єр сказав Байдену про те, що "нам [Ізраїлю] слід відновити стримування".

Водночас президент США нібито запевнив Нетаньягу, що Вашингтон послав сигнал Лівану, аби у Бейруті не відкривали другий фронт.

Американське ЗМІ звернулося до Білого дому й Офісу прем’єр-міністра Ізраїлю з запитом, але у Вашингтоні та Тель-Авіві відмовилися від коментарів.

Телефонна розмова між Нетаньягу й Байденом відбулась 7 жовтня. Як писало видання Times of Israel з посиланням на канцелярію прем’єра, Нетаньягу подякував США та її лідеру за підтримку, а також додав, що потрібна буде "тривала й потужна кампанія, в якій Ізраїль переможе".

Байден у розмові заявив, що Вашингтон повністю підтримує Ізраїль і його право захищатися.

7 жовтня 2023 року бойовики ХАМАС здійснили прорив із сектору Гази на південь Ізраїлю. Того ж дня уряд країни заявив про введення надзвичайного стану в країні.

8 жовтня ізраїльський уряд оголосив про стан війни.

9 жовтня речник ЦАХАЛ Даніель Хагарі повідомив, що армія оборони Ізраїлю вибила терористів ХАМАС з усіх міст на кордоні із сектором Гази й повернула контроль.

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