The Times of Israel: Израиль будет бить по ХАМАС даже ценой вреда для заложников

Израиль будет наносить удары по террористической группировке ХАМАС в Секторе Газа даже ценой ущерба находящимся в заложниках израильтянам. Об этом сообщает израильское издание The Times of Israel со ссылкой на высокопоставленный источник в правительстве.

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"Израиль решил, что его атаки на объекты террористов в Газе будут осуществляться с большой силой и масштабом, даже ценой ущерба находящимся в плену в Газе израильтянам сообщил журналистам высокопоставленный источник в правительстве", – пишет издание.

Источник уточнил, что если у Израиля будет точная разведывательная информация о местонахождении израильских пленных, он, конечно, воздержится от атаки в этом конкретном месте.

Но пока таковой информации нет, "все цели" ХАМАС будут атакованы, передает издание.

Спустя почти час после этого заявления ХАМАС начал угрожать начать казнь заложников в ответ на удары Израиля в Газе, совершенные без предупреждений.

Об этом заявил спикер вооруженного крыла группировки, передает СМИ со ссылкой на информагентство Газы Shehab.

"С этого часа любое нападение на наших людей, находящихся в безопасности в их домах, без предупреждения будет встречено казнью гражданских заложников, которая будет транслироваться с помощью видео и аудио", — сказал он.

Издание пишет о более чем 100 похищенных израильтянах.

Управляемое ХАМАС Министерство здравоохранения сообщает, что 687 палестинцев были убиты и еще 3800 были ранены в секторе Газа с начала боев в субботу.

7 октября 2023 года движение ХАМАС совершило самую большую за последние годы атаку на Израиль: боевики пересекли границу вместе с мощным ракетным обстрелом Израиля из сектора Газа.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что начала операцию "Железные мечи" в ответ.

8 октября правительство Израиля официально объявило состояние войны.

9 октября министр обороны Израиля заявил, что приказал полностью заблокировать сектор Газа.

Израиль мобилизовал 300 000 солдат за 48 часов.

Силы обороны Израиля совершили серию ударов по позициям террористов ХАМАС в секторе Газа – серия таких видео в эфире Al Jazeera.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху опубликовал в своих аккаунтах в соцсетях видео ударов по сектору Газа, заявив, что "мы начали".

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