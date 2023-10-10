Террористы ХАМАС могут удерживать в заложниках до 150 человек – посол Израиля в ООН

Террористы ХАМАС захватили и удерживают в секторе Газа от 100 до 150 людей, похищенных из Израиля. Об этом сказал посол Израиля в ООН Гилад Эрдан, сообщает BBC.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Информация о том, что боевики ХАМАС во время вторжения на территорию Израиля, видимо, захватили и увезли "десятки" заложников, появилась еще 7 октября, однако ранее была озвучена меньшая оценка количества захваченных – менее или около 100.

По сообщению агентства, утром 10 октября официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари заявил, что 50 семей уже получили подтверждения от военных, что их родные попали в руки террористов, проверка по другим сообщениям продолжается.

По поступающим сообщениям, ХАМАС убили или захватили во время рейда не только граждан Израиля, но и граждан других стран, в том числе США и Евросоюза. Подтверждена информация о гибели двух гражданок Украины. Посольство Таиланда в Израиле заявило, что во время террористической атаки погибли 18 граждан страны, 15 ранено, а 11 могут быть захвачены ХАМАС.

9 октября власти Израиля завили, что ЦАХАЛ продолжит наносить удары по террористической группировке ХАМАС в секторе Газа даже ценой ущерба для заложников.

После этого заявления ХАМАС начал угрожать казнями заложников, если Израиль будет бить по Газе без предварительных предупреждений.

7 октября 2023 года боевики ХАМАС совершили прорыв из сектора Газа на юг Израиля. В тот же день правительство заявило о введении чрезвычайного положения в стране.

8 октября израильское правительство объявило о состоянии войны.

9 октября представитель ЦАХАЛ сообщил, что армия обороны Израиля выбила террористов ХАМАС из всех городов на границе с сектором Газа и вернула контроль.

Читайте также: Белый дом: От рук ХАМАС погибли 11 американцев, США помогут с освобождением заложников

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.