Белый дом: От рук ХАМАС погибли 11 американцев, США помогут с освобождением заложников

Среди убитых террористами ХАМАС в Израиле по меньшей мере 11 американских граждан, многие из которых обрели в Израиле "второй дом". Об этом заявил президент США Джо Байден.

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Американские граждане есть также среди тех, кто числится пропавшими без вести, и США находятся в постоянном контакте с властями Израиля, чтобы установить их местонахождение.

"Хотя мы все еще работаем над подтверждением этого, мы считаем вполне вероятным, что среди тех, кого удерживает ХАМАС, могут быть американские граждане", – заявил Байден.

Он сказал, что поручил своей команде работать с израильскими коллегами "по всем аспектам кризиса с заложниками", включая обмен разведданными и направление экспертов США для консультирования израильских коллег по вопросам возвращения заложников.

Гражданам США, которые все еще находятся в Израиле, Госдепартамент рекомендует принять "разумные меры предосторожности" в ближайшие дни и следовать указаниям местных властей.

"В этот момент горя американский народ стоит плечом к плечу с израильтянами... Мы продолжим демонстрировать миру, что американский народ непоколебим в своей решимости противостоять терроризму во всех формах", – заявил Байден.

9 октября власти Израиля завили, что ЦАХАЛ продолжит наносить удары по террористической группировке ХАМАС в секторе Газа даже ценой ущерба для заложников.

После этого заявления ХАМАС начал угрожать казнями заложников, если Израиль будет бить по Газе без предварительных предупреждений.

7 октября 2023 года боевики ХАМАС совершили прорыв из сектора Газа на юг Израиля. В тот же день правительство заявило о введении чрезвычайного положения в стране.

8 октября израильское правительство объявило о состоянии войны.

9 октября представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил, что армия обороны Израиля выбила террористов ХАМАС из всех городов на границе с сектором Газа и вернула контроль.

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