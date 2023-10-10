Білий дім: Від рук ХАМАС загинули 11 американців, США допоможуть зі звільненням заручників

Серед убитих терористами ХАМАС в Ізраїлі щонайменше 11 американських громадян, багато з яких знайшли в Ізраїлі "другий дім". Про це заявив президент США Джо Байден.

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Американські громадяни є також серед тих, хто вважається зниклими безвісти, і США перебувають у постійному контакті з владою Ізраїлю, щоб встановити їхнє місце знаходження.

"Хоча ми все ще працюємо над підтвердженням цього, ми вважаємо цілком ймовірним, що серед тих, кого тримає ХАМАС, можуть бути американські громадяни", – заявив Байден.

Він сказав, що доручив своїй команді працювати з ізраїльськими колегами "з усіх аспектів кризи із заручниками", включно з обміном розвідданими та спрямуванням експертів США для консультування ізраїльських колег з питань повернення заручників.

Громадянам США, які все ще перебувають в Ізраїлі, Держдепартамент рекомендує вжити "розумних запобіжних заходів" найближчими днями і дотримуватися вказівок місцевої влади.

"У цей момент горя американський народ стоїть пліч-о-пліч з ізраїльтянами... Ми продовжимо демонструвати світові, що американський народ непохитний у своїй рішучості протистояти тероризму у всіх формах", – заявив Байден.

9 жовтня у владі Ізраїлю завили, що ЦАХАЛ продовжить завдавати ударів по терористичному угрупованню ХАМАС у секторі Гази навіть ціною збитків для заручників.

Після цієї заяви ХАМАС почав загрожувати стратами заручників, якщо Ізраїль битиме по Газі без попередніх попереджень.

7 жовтня 2023 року бойовики ХАМАС здійснили прорив із сектора Гази на південь Ізраїлю. Того самого дня уряд заявив про запровадження надзвичайного стану в країні.

8 жовтня ізраїльський уряд оголосив про стан війни.

9 жовтня представник ЦАХАЛ Даніель Хагарі повідомив, що армія оборони Ізраїлю вибила терористів ХАМАС з усіх міст на кордоні з сектором Гази й повернула контроль.

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