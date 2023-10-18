Лікарня у Газі. Ізраїль твердо заявив, що не стріляв по шпиталю – Білий дім

В адміністрації США заявили, що отримали "дуже ясні" запевнення від Ізраїлю, що вибух у лікарні у секторі Гази "був викликаний не ними". Про це заявив на брифінгу в Білому домі координатор Ради нацбезпеки Джон Кірбі.

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"Ізраїльтяни категорично і дуже чітко заперечують, що вони мають до цього якесь відношення", – сказав представник Білого дому Джон Кірбі.

Увечері 17 жовтня терористи ХАМАС заявили, що Ізраїль нібито завдав удару по лікарні Аль-Ахлі в секторі Гази, внаслідок чого загинули сотні людей. Ізраїль заперечує свою причетність і стверджує, що пуск ракети був з боку Палестини й, швидше за все, за нього відповідає угруповання Ісламський джихад.

За різними заявами представників Гази, внаслідок удару по лікарні Аль-Ахлі загинули від 300 до 500 людей.

Вибух у лікарні стався за день до приїзду президента США Джо Байдена до Ізраїлю з візитом солідарності.

7 жовтня 2023 ХАМАС здійснив найбільшу за останні роки атаку на Ізраїль, назвавши це вторгнення "Потоп Аль-Акси".

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що у відповідь почала операцію "Залізні мечі". 8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни.

ЦАХАЛ повідомив про ліквідацію низки командирів ХАМАС.

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