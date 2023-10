Ракетний удар по лікарні у Газі. ХАМАС звинувачує Ізраїль, ЦАХАЛ заперечує – фото, відео

Увечері 17 жовтня терористи ХАМАС заявили, що Ізраїль нібито вдарив по лікарні в секторі Газа, внаслідок чого загинули сотні людей. Ізраїль заперечує свою причетність і стверджує, що пуск ракети був з боку Палестини, передає Times of Israel.

За різними заявами представників Гази, внаслідок удару по лікарні Аль-Ахлі загинули від 300 до 500 людей.

Прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху написав: "Весь світ повинен знати – це жорстокі терористи в Газі завдали удару по лікарні в Газі, а не ЦАХАЛ. Хто жорстоко вбиває наших дітей, той вбиває своїх дітей".

Армія оборони Ізраїлю заявила, що, за даними розвідки, вибух у лікарні Гази стався через невдалий запуск ракети палестинського ісламського джихаду.

У заяві говориться, що "аналіз оперативних систем ЦАХАЛ показує, що терористи випустили ракетний залп у секторі Газа, який проходив у безпосередній близькості від лікарні Аль-Ахлі у секторі Газа в момент удару".

Саудівська Аравія, ОАЕ, Бахрейн, Єгипет, Йорданія та Туреччина звинувачують Ізраїль у вибуху у лікарні.

Рада національної безпеки Ізраїлю застерегла своїх громадян від поїздок до Туреччини та Марокко, посилаючись на побоювання, що вони стануть мішенню тих, хто незадоволений війною між Ізраїлем та ХАМАС.

В Ізраїлі стверджують, що на відео Al Jazeera знято момент, як палестинська ракета дала осічку і влучили в лікарню.

An Al Jazeera broadcast documented the moment that the Islamic Jihad launched a rocket which misfired and hit a hospital in Gaza, killing hundreds. pic.twitter.com/ypZTdJobzk