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Ракетний удар по лікарні у Газі. ХАМАС звинувачує Ізраїль, ЦАХАЛ заперечує – фото, відео

Этот материал также доступен на русском
18.10.2023, 00:45
Ракетний удар по лікарні у Газі. ХАМАС звинувачує Ізраїль, ЦАХАЛ заперечує – фото, відео - Фото
Фото - ЕРА

Увечері 17 жовтня терористи ХАМАС заявили, що Ізраїль нібито вдарив по лікарні в секторі Газа, внаслідок чого загинули сотні людей. Ізраїль заперечує свою причетність і стверджує, що пуск ракети був з боку Палестини, передає Times of Israel.

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За різними заявами представників Гази, внаслідок удару по лікарні Аль-Ахлі загинули від 300 до 500 людей.

Прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху написав: "Весь світ повинен знати – це жорстокі терористи в Газі завдали удару по лікарні в Газі, а не ЦАХАЛ. Хто жорстоко вбиває наших дітей, той вбиває своїх дітей".

Армія оборони Ізраїлю заявила, що, за даними розвідки, вибух у лікарні Гази стався через невдалий запуск ракети палестинського ісламського джихаду.

У заяві говориться, що "аналіз оперативних систем ЦАХАЛ показує, що терористи випустили ракетний залп у секторі Газа, який проходив у безпосередній близькості від лікарні Аль-Ахлі у секторі Газа в момент удару".

Саудівська Аравія, ОАЕ, Бахрейн, Єгипет, Йорданія та Туреччина звинувачують Ізраїль у вибуху у лікарні.

Рада національної безпеки Ізраїлю застерегла своїх громадян від поїздок до Туреччини та Марокко, посилаючись на побоювання, що вони стануть мішенню тих, хто незадоволений війною між Ізраїлем та ХАМАС.

В Ізраїлі стверджують, що на відео Al Jazeera знято момент, як палестинська ракета дала осічку і влучили в лікарню.

Ракетний удар по лікарні у Газі. ХАМАС звинувачує Ізраїль, ЦАХАЛ заперечує – фото, відео

Ракетний удар по лікарні у Газі. ХАМАС звинувачує Ізраїль, ЦАХАЛ заперечує – фото, відео
  • 7 жовтня 2023 року ХАМАС здійснив найбільшу за останні роки атаку на Ізраїль, назвавши це вторгнення "Потоп Аль-Акси".
  • Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що у відповідь почала операцію "Залізні мечі". 8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стані війни.
  • ЦАХАЛ повідомив про ліквідацію низки командирів ХАМАС.

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Оксана Житнюк
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війнаІзраїльлікарнясектор ГазаХАМАСГазааль-ахлі
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