Ліквідовано ватажка терористів ХАМАС, який відповідав за заручників – відео

Армія оборони Ізраїлю та служба безпеки ШАБАК повідомляють про ліквідацію в секторі Гази Усами аль-Мазіні, голови ради шури ХАМАС.

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Аль-Мазіні відповідав за взятих ХАМАС заручників і керував терористичною діяльністю проти Ізраїлю, сказано у заяві військових.

Про Усаму аль-Мазіні відомо, що він народився 1966 року в Газі. Член політбюро ХАМАС. У 2021 році він відповідав за переговори щодо обміну ізраїльського військовослужбовця Гілада Шаліта і, як припускають ізраїльські медіа, мав вести переговори про заручників, захоплених терористами 7 жовтня.

Під час вторгнення терористів ХАМАС із сектору Гази до південних районів Ізраїлю 7 жовтня загинули понад 1400 осіб, були захоплені та вивезені до Гази як заручники від 150 до 200 осіб, серед них немовлята, діти, жінки й люди похилого віку.

Повідомляється, що під час операції ЦАХАЛ "Залізні мечі" вже ліквідовано не менше трьох членів політбюро ХАМАС: Джауад Абу Шамала (міністр економіки), Закарія Абу Муамар та Усама аль-Мазіні. Крім того, у цей же період ліквідований або помер своєю смертю один із засновників ХАМАС Абд аль-Фаттах Духан (Абу Усама).

14 жовтня армія Ізраїлю заявила про ліквідацію керівника повітряної системи терористичної організації ХАМАС та удари по елітних підрозділах бойовиків "Нухба".

15 жовтня ЦАХАЛ повідомив про ліквідацію одного із командирів ХАМАС, якого називають відповідальним за напад на музичний фестиваль, де загинуло понад 200 людей.

16 жовтня було знищено командира Південного округу національної безпеки терористичного угруповання ХАМАС.

7 жовтня 2023 року терористи ХАМАС здійснили атаку на Ізраїль. ЗМІ описали звірства бойовиків у громаді на півдні країни. The Times of Israel пише про 1300 жертв терористів, насамперед серед цивільних.

8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни. Наступного дня ЦАХАЛ розпочав повну блокаду сектору Гази.

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