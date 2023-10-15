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Червоний Хрест вимагає від ХАМАС негайно надати доступ до заручників у секторі Гази

Этот материал также доступен на русском
15.10.2023, 17:17
Червоний Хрест вимагає від ХАМАС негайно надати доступ до заручників у секторі Гази - Фото
Сара Девіс (Фото - скриншот із відео)

Міжнародний комітет Червоного Хреста веде прямі переговори з високопоставленими особами ХАМАС і вимагає від них забезпечити доступ до заручників, які були захоплені в Ізраїлі. Про це повідомили представники МКЧХ виданню The Times of Israel.

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Сара Девіс, представник МКЧХ в Ізраїлі та на окупованих територіях, заявила, що Червоний Хрест веде "прямі переговори з ХАМАС на найвищому рівні, віч-на-віч".

За її словами, для організації головним пріоритетом наразі є отримати доступ до заручників. "Ми вимагаємо зустрічі з ними. Ми просимо, щоб вони могли зв'язатися з членами своїх сімей", – сказала Девіс.

Вона також додала, що МКЧХ "ясно дав зрозуміти, що готовий сприяти будь-якому варіанту звільнення людей".

МКЧХ негайно запропонував свою підтримку ізраїльській владі в день терористичного нападу на Ізраїль 7 жовтня і підтримує з ними регулярний зв'язок.

За даними на сьогодні, при вторгненні терористів ХАМАС із контрольованого ними сектору Газа до південних районів Ізраїлю 7 жовтня загинуло понад 1300 осіб, було захоплено та відвезено до Гази як заручників близько 150-200 осіб, включаючи немовлят, дітей, жінок та літніх людей.

  • 7 жовтня 2023 року терористи ХАМАС масовано атакували Ізраїль. ЗМІ описали звірства бойовиків у громаді на півдні країни.
  • 13 жовтня у Міжнародному комітеті Червоного хреста заявили, що атака терористів ХАМАС на Ізраїль не може бути виправданням "безмежної руйнації" сектору Газа.
  • Понад 423 тисячі людей залишили свої будинки в секторі Газа ще до того, як Ізраїль 13 жовтня наказав місцевим жителям евакуюватися на південь.

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Сергій Бережний
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