Сектор Гази. Понад 400 000 жителів залишили домівки ще до наказу Ізраїля – ООН

Понад 423 000 осіб залишили свої домівки в секторі Гази ще до того, як Ізраїль 13 жовтня наказав місцевим жителям евакуюватися на південь. Про це повідомила Організація Об'єднаних Націй, передає ізраїльське ЗМІ The Times of Israel.

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Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) опівночі в п'ятницю повідомила ООН про те, що все палестинське населення на північ від Гази має переселитися до південної частини впродовж 24 годин, пише ЗМІ.

ЦАХАЛ наказав у своєму зверненні всім жителям півночі сектору Гази переміститися на південь, проти цього виступила терористична організація ХАМАС та президент Палестини Аббас.

В ООН повідомили, що ще до цього наказу понад 423 000 місцевих жителів залишили свої домівки, зазначає медіа.

У повідомленні ЦАХАЛ йдеться, що армія Ізраїлю може бути готова розпочати наземне вторгнення після тижневого бомбардування Гази у відповідь на атаку ХАМАС минулої суботи, передає ЗМІ.

На Близькому Сході Газа є одним із найменших і найбільш густонаселених міст, зауважує CNN.

Згідно з даними звіту компанії Demographia, у міській зоні навколо міста Газа на півночі регіону проживають 1 851 000 осіб, які мешкають на території близько 228 кв. км, це 8121 особа на квадратний кілометр.

7 жовтня 2023 року терористи ХАМАС здійснили атаку на Ізраїль. ЗМІ описали звірства бойовиків у громаді на півдні країни. The Times of Israel пише про 1300 жертв терористів, передусім серед цивільних.

8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни. Наступного дня ЦАХАЛ розпочав повну блокаду сектору Гази. Підконтрольне ХАМАС Міністерство охорони здоров'я Гази в четвер, 12 жовтня, повідомило, що 1537 палестинців були вбиті під час ізраїльських авіаударів по заблокованому анклаву, передає Al Jazeera.

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