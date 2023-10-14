RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Сектор Гази. Понад 400 000 жителів залишили домівки ще до наказу Ізраїля – ООН

Этот материал также доступен на русском
14.10.2023, 07:15
Сектор Гази. Понад 400 000 жителів залишили домівки ще до наказу Ізраїля – ООН - Фото
Сектор Гази (Скриншот з відео)

Понад 423 000 осіб залишили свої домівки в секторі Гази ще до того, як Ізраїль 13 жовтня наказав місцевим жителям евакуюватися на південь. Про це повідомила Організація Об'єднаних Націй, передає ізраїльське ЗМІ The Times of Israel.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) опівночі в п'ятницю повідомила ООН про те, що все палестинське населення на північ від Гази має переселитися до південної частини впродовж 24 годин, пише ЗМІ.

ЦАХАЛ наказав у своєму зверненні всім жителям півночі сектору Гази переміститися на південь, проти цього виступила терористична організація ХАМАС та президент Палестини Аббас.

В ООН повідомили, що ще до цього наказу понад 423 000 місцевих жителів залишили свої домівки, зазначає медіа.

У повідомленні ЦАХАЛ йдеться, що армія Ізраїлю може бути готова розпочати наземне вторгнення після тижневого бомбардування Гази у відповідь на атаку ХАМАС минулої суботи, передає ЗМІ.

На Близькому Сході Газа є одним із найменших і найбільш густонаселених міст, зауважує CNN.

Згідно з даними звіту компанії Demographia, у міській зоні навколо міста Газа на півночі регіону проживають 1 851 000 осіб, які мешкають на території близько 228 кв. км, це 8121 особа на квадратний кілометр.

  • 7 жовтня 2023 року терористи ХАМАС здійснили атаку на Ізраїль. ЗМІ описали звірства бойовиків у громаді на півдні країни. The Times of Israel пише про 1300 жертв терористів, передусім серед цивільних.
  • 8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни. Наступного дня ЦАХАЛ розпочав повну блокаду сектору Гази. Підконтрольне ХАМАС Міністерство охорони здоров'я Гази в четвер, 12 жовтня, повідомило, що 1537 палестинців були вбиті під час ізраїльських авіаударів по заблокованому анклаву, передає Al Jazeera.

Читайте також: Ізраїль попередив цивільних, а ХАМАС цього не зробив – міністр оборони Британії

Артем Джеріпа
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
ІзраїльООНХАМАСГаза
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 