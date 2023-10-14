Сектор Гази. Понад 400 000 жителів залишили домівки ще до наказу Ізраїля – ООН
Понад 423 000 осіб залишили свої домівки в секторі Гази ще до того, як Ізраїль 13 жовтня наказав місцевим жителям евакуюватися на південь. Про це повідомила Організація Об'єднаних Націй, передає ізраїльське ЗМІ The Times of Israel.
Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) опівночі в п'ятницю повідомила ООН про те, що все палестинське населення на північ від Гази має переселитися до південної частини впродовж 24 годин, пише ЗМІ.
ЦАХАЛ наказав у своєму зверненні всім жителям півночі сектору Гази переміститися на південь, проти цього виступила терористична організація ХАМАС та президент Палестини Аббас.
В ООН повідомили, що ще до цього наказу понад 423 000 місцевих жителів залишили свої домівки, зазначає медіа.
У повідомленні ЦАХАЛ йдеться, що армія Ізраїлю може бути готова розпочати наземне вторгнення після тижневого бомбардування Гази у відповідь на атаку ХАМАС минулої суботи, передає ЗМІ.
На Близькому Сході Газа є одним із найменших і найбільш густонаселених міст, зауважує CNN.
Згідно з даними звіту компанії Demographia, у міській зоні навколо міста Газа на півночі регіону проживають 1 851 000 осіб, які мешкають на території близько 228 кв. км, це 8121 особа на квадратний кілометр.
- 7 жовтня 2023 року терористи ХАМАС здійснили атаку на Ізраїль. ЗМІ описали звірства бойовиків у громаді на півдні країни. The Times of Israel пише про 1300 жертв терористів, передусім серед цивільних.
- 8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни. Наступного дня ЦАХАЛ розпочав повну блокаду сектору Гази. Підконтрольне ХАМАС Міністерство охорони здоров'я Гази в четвер, 12 жовтня, повідомило, що 1537 палестинців були вбиті під час ізраїльських авіаударів по заблокованому анклаву, передає Al Jazeera.
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