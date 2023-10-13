Ізраїль попередив цивільних, а ХАМАС цього не зробив – міністр оборони Британії

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив, що Ізраїль має повне право "розібратися з ХАМАС". Про це повідомляє BBC.

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На запитання журналіста про попередження Ізраїлю мешканцям сектору Гази щодо необхідності евакуюватися протягом 24 годин, Шаппс відповів, що тут важливо те, що Ізраїль зробив попереднє повідомлення.

"Добре, що вони надали інформацію заздалегідь. ХАМАС точно цього не зробив перед тим, як почати вбивати людей", – сказав Шаппс.

Він додав, що подробиці планів Ізраїлю невідомі і що президент США Джо Байден чітко дав зрозуміти, що Ізраїль повинен дотримуватись міжнародного права.

Міністр також повідомив, що наказав розгорнути флот і авіацію для спостереження та посилення "стримувального фактора".

"Велика Британія спробує зробити внесок у те, щоб усе це не поширилося", – сказав Шаппс.

Сьогодні Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що всі жителі півночі сектору Гази (приблизно 1,1 мільйона осіб) мають евакуюватися на південь сектору протягом 24 годин "для власної безпеки". У ХАМАС закликали місцевих "нікуди не їхати".

У Білому домі вважають, що припис ЦАХАЛ про евакуацію "майже нездійсненний", але таке попередження було необхідне.

9 жовтня Сили оборони Ізраїлю розпочали повну блокаду сектору Гази, зокрема, припинено постачання електрики до повернення всіх заручників, яких захопили бойовики ХАМАС. Одночасно завдаються авіаційні удари по об'єктах терористичного угруповання.

7 жовтня 2023 року рух ХАМАС здійснив найбільшу за останні роки атаку на Ізраїль: бойовики перетнули кордон одночасно з потужним ракетним обстрілом Ізраїлю із сектору Гази. У ХАМАС назвали це вторгнення "Потоп Аль-Акси".

Армія оборони Ізраїлю заявила, що у відповідь почала операцію "Залізні мечі".

8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни.

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