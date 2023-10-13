Ізраїль наказав 1,1 млн палестинцям у Газі тікати на південь — будуть бомбити. ХАМАС проти евакуації

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що всі мешканці півночі сектору Гази мають евакуюватися на південь сектору протягом 24 годин "задля власної безпеки". У ХАМАС закликали місцевих нікуди не їхати, повідомляють Times of Israel.

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"Армія оборони Ізраїлю закликає евакуювати всіх мирних жителів міста Газа з їхніх домівок на південь заради їхньої власної безпеки й захисту, а також переміститися до району на південь від Ваді Гази", – йдеться у заяві ЦАХАЛ.

В ізраїльській армії зазначили, що ця евакуація потрібна "для безпеки місцевих мешканців". Повернутися до міста жителі зможуть лише, коли "буде зроблено інше оголошення, що дозволить вам це зробити".

У заяві ізраїльської армії йдеться, що в наступні дні ЦАХАЛ продовжить "активну роботу в місті Газа й докладатиме значних зусиль, щоб уникнути шкоди цивільному населенню".

Водночас у ХАМАС відкинули накази Ізраїлю до палестинців евакуюватися з півночі ексклава. Вони закликають жителів "залишатися на місці" та "залишатися непохитними у своїх домівках і твердо стояти перед обличчям цієї огидної психологічної війни, яку розв’язує окупація".

7 жовтня 2023 року терористи ХАМАС здійснили атаку на Ізраїль. У відповідь Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про початок операції "Залізні мечі".

8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни. Наступного дня ЦАХАЛ розпочав повну блокаду сектору Гази.

13 жовтня у США заявили, що не мають інформації про причетність Ірану до нападу ХАМАС на Ізраїль.

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