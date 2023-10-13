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Напад ХАМАС на Ізраїль. США не мають доказів причетності Ірану – Пентагон

Этот материал также доступен на русском
13.10.2023, 09:55
Напад ХАМАС на Ізраїль. США не мають доказів причетності Ірану – Пентагон - Фото
Бойовики угрупування ХАМАС (Фото: EPA)

Сполучені Штати не мають інформації, яка б свідчила про причетність Ірану до планування чи організації атаки на Ізраїль, заявив міністр оборони США Ллойд Остін. Про це він розповів після засідання НАТО у Брюсселі, передає Голос Америки.

"Ми не бачили жодних ознак того, що Іран брав участь у плануванні чи виконанні цієї атаки. Це те, на чому ми зосереджуємось, але наразі немає жодних ознак того, що це було так", – сказав Остін.

За його словами, Іран "має довгий досвід" підтримки ХАМАСу, проте немає прямих доказів участі Ірану стосовно цієї атаки.

"Це стосунки, які тривають роками. Але, у питанні їхньої активної участі в плануванні та виконанні цієї атаки, ми не бачили жодних ознак цього", – сказав посадовець.

Глава Пентагону зазначив, що якби США мали дані, що така атака відбудеться, то, звичайно, вони поділилися б з Ізраїлем. Але, на скільки йому відомо, такої інформації у держави не було.

  • Остін повідомив, що США не висували жодних умов Ізраїлю щодо застосування наданої Штатами зброї.
  • 7 жовтня 2023 року терористи ХАМАС здійснили атаку на Ізраїль. У відповідь Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про початок операції "Залізні мечі".
  • 8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни.
  • 9 жовтня ЦАХАЛ розпочав повну блокаду сектору Гази.
  • У Пентагоні сподіваються на підтримку Конгресу, щоб Штати могли одночасно надавати допомогу і Україні, і Ізраїлю.

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Артем Джеріпа
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ІрансшаІзраїльХАМАСллойд остін
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