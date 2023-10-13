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Нападение ХАМАС на Израиль. У США нет доказательств причастности Ирана – Пентагон

Цей матеріал також доступний українською
13.10.2023, 09:55
Нападение ХАМАС на Израиль. У США нет доказательств причастности Ирана – Пентагон - Фото
Боевики группировки ХАМАС (Фото: EPA)

Соединенные Штаты не располагают информацией, которая бы свидетельствовала о причастности Ирана к планированию или организации атаки на Израиль, заявил министр обороны США Ллойд Остин. Об этом он рассказал после заседания НАТО в Брюсселе, передает Голос Америки.

"Мы не видели никаких признаков того, что Иран принимал участие в планировании или выполнении этой атаки. Это то, на чем мы сосредотачиваемся, но пока нет никаких признаков того, что это было так", – сказал Остин.

По его словам, Иран "имеет длительный опыт" поддержки ХАМАС, однако нет прямых доказательств участия Ирана в этой атаке.

"Это отношения, которые длятся годами. Но в вопросе их активного участия в планировании и выполнении этой атаки мы не видели никаких признаков этого", – сказал чиновник.

Глава Пентагона отметил, что если бы у США были данные, что такая атака произойдет, то, конечно, они поделились бы с Израилем. Но, на сколько ему известно, такой информации у государства не было.

  • Остин сообщил, что США не выдвигали никаких условий Израилю по применению предоставленного Штатами оружия.
  • 7 октября 2023 года террористы ХАМАС совершили атаку на Израиль. В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о начале операции "Железные мечи".
  • 8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны.
  • 9 октября ЦАХАЛ начал полную блокаду сектора Газа.
  • В Пентагоне надеются на поддержку Конгресса, чтобы Штаты могли одновременно оказывать помощь и Украине, и Израилю.

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Артём Джерипа
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СШАИзраильИранхамасЛлойд Остин
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