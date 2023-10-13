Нападение ХАМАС на Израиль. У США нет доказательств причастности Ирана – Пентагон
Соединенные Штаты не располагают информацией, которая бы свидетельствовала о причастности Ирана к планированию или организации атаки на Израиль, заявил министр обороны США Ллойд Остин. Об этом он рассказал после заседания НАТО в Брюсселе, передает Голос Америки.
"Мы не видели никаких признаков того, что Иран принимал участие в планировании или выполнении этой атаки. Это то, на чем мы сосредотачиваемся, но пока нет никаких признаков того, что это было так", – сказал Остин.
По его словам, Иран "имеет длительный опыт" поддержки ХАМАС, однако нет прямых доказательств участия Ирана в этой атаке.
"Это отношения, которые длятся годами. Но в вопросе их активного участия в планировании и выполнении этой атаки мы не видели никаких признаков этого", – сказал чиновник.
Глава Пентагона отметил, что если бы у США были данные, что такая атака произойдет, то, конечно, они поделились бы с Израилем. Но, на сколько ему известно, такой информации у государства не было.
- Остин сообщил, что США не выдвигали никаких условий Израилю по применению предоставленного Штатами оружия.
- 7 октября 2023 года террористы ХАМАС совершили атаку на Израиль. В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о начале операции "Железные мечи".
- 8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны.
- 9 октября ЦАХАЛ начал полную блокаду сектора Газа.
- В Пентагоне надеются на поддержку Конгресса, чтобы Штаты могли одновременно оказывать помощь и Украине, и Израилю.
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