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Израиль приказал 1,1 млн жителям Газы бежать на юг – будут бомбить. ХАМАС против эвакуации

Цей матеріал також доступний українською
13.10.2023, 11:35
Израиль приказал 1,1 млн жителям Газы бежать на юг – будут бомбить. ХАМАС против эвакуации - Фото
Сектор Газа (фото - Mohammed Saber/EPA)

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что все жители севера сектора Газа должны эвакуироваться на юг сектора в течение 24 часов "для собственной безопасности". В ХАМАС призвали местных никуда не ехать, сообщают Times of Israel.

"Армия обороны Израиля призывает эвакуировать всех мирных жителей города Газа из их домов к югу ради собственной безопасности и защиты, а также переместиться в район к югу от Вади Газы", – говорится в заявлении ЦАХАЛ.

В израильской армии отметили, что эвакуация нужна "для безопасности местных жителей". Вернуться в город жители смогут только, когда "будет сделано другое объявление, которое позволит вам это сделать".

В заявлении израильской армии говорится, что в последующие дни ЦАХАЛ продолжит "активную работу в городе Газа и прилагает значительные усилия, чтобы избежать вреда гражданскому населению".

В то же время в ХАМАС отвергли приказы Израиля к палестинцам эвакуироваться с севера эксклава. Они призывают жителей "оставаться на месте" и "оставаться непоколебимыми в своих домах и твердо стоять перед лицом этой отвратительной психологической войны, развязываемой оккупацией".

  • 7 октября 2023 года террористы ХАМАС совершили атаку на Израиль. В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о начале операции "Железные мечи".
  • 8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны. На следующий день ЦАХАЛ начал полную блокаду сектора Газа.
  • 13 октября в США заявили, что не имеют информации о причастности Ирана к нападению ХАМАС на Израиль.

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Калинин Артемий
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