Израиль приказал 1,1 млн жителям Газы бежать на юг – будут бомбить. ХАМАС против эвакуации

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что все жители севера сектора Газа должны эвакуироваться на юг сектора в течение 24 часов "для собственной безопасности". В ХАМАС призвали местных никуда не ехать, сообщают Times of Israel.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Армия обороны Израиля призывает эвакуировать всех мирных жителей города Газа из их домов к югу ради собственной безопасности и защиты, а также переместиться в район к югу от Вади Газы", – говорится в заявлении ЦАХАЛ.

В израильской армии отметили, что эвакуация нужна "для безопасности местных жителей". Вернуться в город жители смогут только, когда "будет сделано другое объявление, которое позволит вам это сделать".

В заявлении израильской армии говорится, что в последующие дни ЦАХАЛ продолжит "активную работу в городе Газа и прилагает значительные усилия, чтобы избежать вреда гражданскому населению".

В то же время в ХАМАС отвергли приказы Израиля к палестинцам эвакуироваться с севера эксклава. Они призывают жителей "оставаться на месте" и "оставаться непоколебимыми в своих домах и твердо стоять перед лицом этой отвратительной психологической войны, развязываемой оккупацией".

7 октября 2023 года террористы ХАМАС совершили атаку на Израиль. В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о начале операции "Железные мечи".

8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны. На следующий день ЦАХАЛ начал полную блокаду сектора Газа.

13 октября в США заявили, что не имеют информации о причастности Ирана к нападению ХАМАС на Израиль.

Читайте также: "Легкой прогулки не будет". Какие силы имеет Израиль и его враги во главе с ХАМАС

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.