Наказ про евакуацію Гази важко здійснити, але таке попередження необхідне – Білий дім

Наказ ЦАХАЛ про евакуацію за 24 години для цивільного населення сектору Гази практично нездійсненний, але таке попередження було необхідне. Про це заявив в ефірі CNN координатор Ради національної безпеки адміністрації США Джон Кірбі.

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"Зрозуміло і те, що вони намагаються вивести мирних жителів з-під удару і чесно їх попереджають, і те, що це практично нездійсненне завдання. Там мільйон людей і щільне урбанізоване середовище. Але це вже зона бойових дій. Тому я не думаю, що хтось недооцінює складнощі такої евакуації", – сказав Кірбі.

Він зазначив, що США абсолютно не хочуть, щоб постраждали цивільні, і що було б краще, якби часу на евакуацію у них було більше, але "про причини таких розпоряджень ЦАХАЛ у зв'язку з планованими операціями потрібно питати сам ЦАХАЛ", сказав він.

За його словами, США продовжують шукати можливості для безпечного виходу цивільних із сектора Гази й "активно розмовляють" з ізраїльськими та єгипетськими офіційними особами, проте поки що питання не вирішене.

Сьогодні Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що всі жителі півночі сектору Гази мають евакуюватися на південь сектору протягом 24 годин "для власної безпеки". У ХАМАС закликали місцевих "нікуди не їхати".

12 жовтня повідомлялося, що уряд Єгипту відхилив пропозиції щодо створення гуманітарних коридорів із сектору Гази для палестинців. На кордоні Єгипту із сектором Гази продовжує працювати лише один пункт пропуску Рафаль, його пропускна спроможність за звичайних обставин – 400 осіб на день.

9 жовтня Сили оборони Ізраїлю розпочали повну блокаду сектору Гази, зокрема, припинено постачання електрики до повернення всіх заручників, яких захопили бойовики ХАМАС. Одночасно завдаються авіаційні удари по об'єктах терористичного угруповання. Цивільному населенню посилено рекомендують евакуюватися.

За даними офіційних служб сектору Гази, кількість загиблих від ударів Ізраїлю по об'єктах ХАМАС перевищила 1600 людей, 7300 людей поранено.

За останніми даними, кількість підтверджених загиблих від терористичної атаки ХАМАС на Ізраїль досягла 1300 людей. Серед них громадяни Ізраїлю, США, України, Росії, Таїланду, Непалу, Франції, Китаю. Поранено близько 3400 осіб. До 150 осіб викрадено й вивезено до сектору Газ як заручників.

7 жовтня 2023 року рух ХАМАС здійснив найбільшу за останні роки атаку на Ізраїль: бойовики перетнули кордон одночасно з потужним ракетним обстрілом Ізраїлю із сектору Гази. У ХАМАС назвали це вторгнення "Потоп Аль-Акси".

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що у відповідь почала операцію "Залізні мечі".

8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни.

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