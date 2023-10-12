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The Times of Israel: Єгипет відмовився відкрити гуманітарний коридор для евакуації із сектору Гази

Этот материал также доступен на русском
12.10.2023, 10:35
The Times of Israel: Єгипет відмовився відкрити гуманітарний коридор для евакуації із сектору Гази - Фото
Сектор Гази під обстрілом (Фото - скриншот із відео)

Уряд Єгипту відхилив пропозиції щодо створення гуманітарних коридорів із сектору Гази для палестинців. Про це повідомляє The Times of Israel.

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Єгипетський держслужбовець, який говорив на умовах анонімності, оскільки не уповноважений інформувати ЗМІ, сказав, що уряд країни не готовий надавати гуманітарні коридори із сектору Гази до Єгипту.

Чиновник сказав це у відповідь на повідомлення радника з національної безпеки Білого дому Джона Кірбі, що адміністрація президента Джо Байдена веде активні переговори щодо забезпечення безпечного виходу з Гази для цивільних.

Одночасно Єгипет веде переговори з Ізраїлем і США про доставлення допомоги й палива до сектору Гази через контрольно-пропускний пункт Рафах.

9 жовтня Сили оборони Ізраїлю розпочали повну блокаду сектору Гази, зокрема, припинено постачання електрики до повернення всіх заручників, яких захопили бойовики ХАМАС. Одночасно завдаються авіаційні удари по об'єктах терористичного угруповання. Цивільному населенню посилено рекомендують евакуюватись.

За даними офіційних служб сектору Гази, кількість загиблих від ударів Ізраїлю по об'єктах ХАМАС перевищила 1200 людей, 5700 людей поранено. 

За останніми даними, кількість підтверджених загиблих від терористичної атаки ХАМАС на Ізраїль досягла 1300 людей. Серед них громадяни Ізраїлю, США, України, Росії, Таїланду, Непалу, Франції. Поранено близько 3000 осіб. До 150 осіб викрадено й вивезено до сектору Гази як заручників.

  • 7 жовтня 2023 року рух ХАМАС здійснив найбільшу за останні роки атаку на Ізраїль: бойовики перетнули кордон одночасно з потужним ракетним обстрілом Ізраїлю із сектору Гази. У ХАМАС назвали це вторгнення "Потоп Аль-Акси".
  • Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що у відповідь почала операцію "Залізні мечі".
  • 8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни.

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Сергій Бережний
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