UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Египет отказался открыть гуманитарный коридор для эвакуации из сектора Газа – СМИ

Цей матеріал також доступний українською
12.10.2023, 10:35
Египет отказался открыть гуманитарный коридор для эвакуации из сектора Газа – СМИ - Фото
Сектор Газа под обстрелом (Фото - скриншот из видео)

Правительство Египта отклонило предложения о создании гуманитарных коридоров из сектора Газа для палестинцев. Об этом сообщает The Times of Israel

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Египетский госслужащий, который говорил на условиях анонимности, поскольку не уполномочен информировать СМИ, сказал, что правительство страны не готово предоставлять гуманитарные коридоры из сектора Газа в Египет. 

Чиновник сказал это в ответ на сообщение советника по национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, что администрация президента Джо Байдена ведет активные переговоры по обеспечению безопасного выхода из Газы для гражданских.

Одновременно Египет ведет переговоры с Израилем и США о доставке помощи и топлива в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт Рафах.

9 октября Силы обороны Израиля начали полную блокаду сектора Газа, в частности, прекращена поставка электричества до возращения всех заложников, которых захватили боевики ХАМАС. Одновременно наносятся авиационные удары по объектам террористической группировки. Гражданскому населению усиленно рекомендуют эвакуироваться. 

По данным официальных служб сектора Газа, число погибших от ударов Израиля по объектам ХАМАС превысило 1200 человек, 5700 человек ранены.

По последним данным, число подтвержденных погибших от террористической атаки ХАМАС на Израиль достигло 1300 человек. В их числе граждане Израиля, США, Украины, России, Таиланда, Непала, Франции. Ранены около 3000 человек. До 150 человек похищены и вывезены в сектор Газа как заложники.

  • 7 октября 2023 года движение ХАМАС совершило наибольшую за последние годы атаку на Израиль: боевики пересекли границу одновременно с мощным ракетным обстрелом Израиля из сектора Газа. В ХАМАС назвали это вторжение "Потоп Аль-Аксы".
  • Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в ответ начала операцию "Железные мечи".
  • 8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны.

Читайте также: "Легкой прогулки не будет". Какие силы у Израиля и его врагов во главе с ХАМАС

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
гуманитарный коридорИзраильвойнаЕгипетсектор газахамасБлижний Востокблокада
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 