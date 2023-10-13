Приказ об эвакуации Газы трудновыполним, но такое предупреждение необходимо – Белый дом

Предписание ЦАХАЛ об эвакуации в 24 часа для гражданского населения сектора Газа практически невыполнимо, но такое предупреждение было необходимо. Об этом заявил в эфире CNN координатор Совета национальной безопасности администрации США Джон Кирби.

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"Понятно и то, что они пытаются вывести мирных жителей из-под удара и честно их предупреждают, и то, что это практически невыполнимая задача. Там миллион человек и плотная урбанизированная среда. Но это уже зона боевых действий. Поэтому я не думаю, что кто-то недооценивает сложности такой эвакуации", — сказал Кирби.

Он отметил, что США совершенно не хотят, чтобы пострадали гражданские, и что было бы лучше, если бы времени на эвакуацию у них было больше, но "о причинах таких распоряжений ЦАХАЛ в связи с операциями, которые они планируют, нужно спрашивать сам ЦАХАЛ", сказал он.

По его словам, США продолжают искать возможности для безопасного выхода гражданских из сектора Газа и "активно разговаривают" с израильскими и египетскими официальными лицами, однако пока вопрос не решен.

Сегодня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что все жители севера сектора Газа должны эвакуироваться на юг сектора в течение 24 часов "для собственной безопасности". В ХАМАС призвали местных "никуда не ехать".

12 октября сообщалось, что правительство Египта отклонило предложения о создании гуманитарных коридоров из сектора Газа для палестинцев. На границе Египта с сектором Газа продолжает работать только один пункт пропуска Рафаль, его пропускная способность при обычных обстоятельствах – 400 человек в день.

9 октября Силы обороны Израиля начали полную блокаду сектора Газа, в частности, прекращена поставка электричества до возращения всех заложников, которых захватили боевики ХАМАС. Одновременно наносятся авиационные удары по объектам террористической группировки. Гражданскому населению усиленно рекомендуют эвакуироваться.

По данным официальных служб сектора Газа, число погибших от ударов Израиля по объектам ХАМАС превысило 1600 человек, 7300 человек ранены.

По последним данным, число подтвержденных погибших от террористической атаки ХАМАС на Израиль достигло 1300 человек. В их числе граждане Израиля, США, Украины, России, Таиланда, Непала, Франции, Китая. Ранены около 3400 человек. До 150 человек похищены и вывезены в сектор Газа как заложники.

7 октября 2023 года движение ХАМАС совершило наибольшую за последние годы атаку на Израиль: боевики пересекли границу одновременно с мощным ракетным обстрелом Израиля из сектора Газа. В ХАМАС назвали это вторжение "Потоп Аль-Аксы".

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в ответ начала операцию "Железные мечи".

8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны.

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