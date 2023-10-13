Израиль предупредил гражданских, а ХАМАС этого не сделал – министр обороны Британии

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что Израиль имеет полное право "разобраться с ХАМАС". Об этом сообщает BBC.

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На вопрос журналиста о предупреждении Израиля жителям сектора Газа о необходимости эвакуироваться в течение 24 часов, Шаппс ответил, что здесь важно то, что Израиль сделал предварительное уведомление.

"Хорошо, что они предоставили информацию заранее. ХАМАС точно этого не сделал перед тем, как начать убивать людей", – сказал Шаппс.

Он добавил, что подробности планов Израиля неизвестны и что президент США Джо Байден ясно дал понять, что Израиль должен соблюдать международное право.

Министр также сообщил, что приказал развернуть флот и авиацию для наблюдения и усиления "сдерживающего фактора".

"Великобритания попытается внести вклад в то, чтобы все это не распространилось", — сказал Шаппс.

Сегодня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что все жители севера сектора Газа (примерно 1,1 миллиона человек) должны эвакуироваться на юг сектора в течение 24 часов "для собственной безопасности". В ХАМАС призвали местных "никуда не ехать".

В Белом доме считают, что предписание ЦАХАЛ об эвакуации "почти невыполнимо", но такое предупреждение было необходимо.

9 октября Силы обороны Израиля начали полную блокаду сектора Газа, в частности, прекращена поставка электричества до возращения всех заложников, которых захватили боевики ХАМАС. Одновременно наносятся авиационные удары по объектам террористической группировки.

7 октября 2023 года движение ХАМАС совершило наибольшую за последние годы атаку на Израиль: боевики пересекли границу одновременно с мощным ракетным обстрелом Израиля из сектора Газа. В ХАМАС назвали это вторжение "Потоп Аль-Аксы".

Армия обороны Израиля заявила, что в ответ начала операцию "Железные мечи".

8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны.

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